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Akü’nün Son Kullanma Tarihi ve Akü Ömrü İçin Ne Yapmalı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 12:58 | Son Güncelleme

Araç sahipleri için akünün uzun ömürlü olması çok önemli. Peki, uzun ömürlü akü için ne yapmalı?

Akü’nün Son Kullanma Tarihi ve Akü Ömrü İçin Ne Yapmalı?

Uzun ömürlü akü kullanımı ipuçları arayanalar ya da akünün son kullanma tarihini merak edenler için akü konusunu masaya yatırdık. Ustalara sorduk, akü uzmanları ile görüştük. İçeriğimizde aşağıdaki soruların yanıtları var:

  • Akü Nedir?
  • Akü Çeşitleri Nelerdir ve Hangi Akü Daha İyi?
  • En İyi Akü Markası Hangisi?
  • Akü Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
  • Akülerin Son Kullanma Tarihi Var mı?
  • Akü Ömrüne Etki Eden Etkenler Neler?
  • Akünün Ömrünü Uzatmak İçin Ne Yapmalı?
  • Garajda Yatan Arabanın Aküsünün Bitmemesi İçin Ne Yapmalı?
  • Akü Fiyatları Nasıl? / En Uygun Fiyatlı Akü Hangisi?

Akü Nedir?

Tam ası akümülatördür. Ancak kısaca “akü” denir. Elektrik enerjisini kimyasal enerji halinde depolar ve gerektiğinde kullanıma hazır tutar. Özetle; akım toplayan bir birikteçtir. Bu birikteç malzeme ya da araç, motorlu bir aracın çalışması için şarttır. Çünkü bujiyi ateşleyen enerji yani marşı basma enerjisi aküden gelir. Elbette klima - teyp - radyo -şarj üniteleri - araç içi internet - aydınlatma ekipmanı - ısıtmalı koltuklar ve daha neler neler akü ile hayat bulur. Peki, kaç çeşit akü var? Hangi aküyü alacaksınız? Akü tercihi nasıl yapılır…

Akü Çeşitleri Nelerdir?

Akü tipleri veya hangi akü iyidir sorusu, akü almak üzere yola çıkan hemen herkesin aklındadır. Her konuda uzman olamayız elbette ama araştırarak bilgi edinerek doğru seçimler yapabiliriz. Akü seçimini servis yetkilinize sorarak yapmanızı öneriyoruz. Ama genel olarak piyasada hangi akü tipleri var konusunda da bir ön bilginiz olsun.

Start-Stop Akü

Hızlı şarj edilebilen ve uzun ömürlü olan akülerdir. EFB ve AGM şeklinde iki tip start-stop akü vardır. Performansı artırılmış olan bu aküler, yeni nesil araçlar için geliştirilmiştir. Elektrolidin sirkülasyonuna uygun bir teknolojiye sahiptirler ve akü için elektrolit buharlaşması neredeyse yok gibidir. Start-stop akünün dezavantajı ise tam şarj olamadıkları için sülfatlaşma sorunu yaşayabiliyorlar.

Kuru Akü / AGM Akü

Korozyona çok dayanıklı bir aküdür. Kolay şarj olurlar, soğuk hava koşullarında en iyi performansı sunan akü tipidir. Sülfürik asitin cam elyaf bezlere emdirilmiş olması da elektrolit azalması ya da dökülmesi olmaz. Bu yönleriyle kuru akü olarak da adlandırılırlar.

Jel Aküler

Sülfürik asit jel kıvamındadır ve silika boncuklara emdirilmiş haldedir. Yüksek sıcaklıklara dayanabilirler. derin deşarj imkanı sunuyorlar. Özellikle karavanlarda çok tercih edilirler.

Hangi Akü Daha İyi / En İyi Akü Markası

Akünüz bitti, yolda kaldınız. Akü bitmesi nedeniyle her gün binlerce sürücü yolda kalıyor. Şimdi, gidip bir akü almalısınız. Peki, en iyi akü hangi markanın?

Bir ürün alırken en iyisini veya en uygun fiyatlısını aramanız çok normal. Ama bazen bir konuda bilgilenince fiyat ve marka bilgisinin ötesine geçmek mümkün oluyor. Bu bağlamda piyasadaki en iyi akü markası hangisi arayışına yanıt verecek birkaç ipucu sunalım:

  1. En iyi akü markasından veya en uygun akü markası arayışından önce aracınıza uygun akü tipi - akü ölçüsü konularını irdeleyin.
    2. En kaliteli akü markası hangisi sorusuna geçmeden önce akünün üretim tarihine bakın. Bazen çok iyi olduğunu düşündüğünüz bir akü markasının ürününü uygun fiyata alırken aslında raf ömrünü epeyce tamamlamış bir ürünü alıyor olabilirsiniz.
  2. Alacağınız akünün satış sonrası servis hizmeti kalitesini önemseyin. Kaliteli servis hizmeti vermeyen bir marka, ürünün arkasında duramıyor demektir. Bu da bir arıza - erken bitme - işlev bozukluğu halinde elinizdeki yeni alınmış akü ile kala kalacağınız anlamına gelebilir.
  3. Akü markasının servis ağına bakın. Bulunduğunuz bölgede servis hizmetleri var mı öğrenin. Servisi en iyi akü markası, size her adımda destek olacak akü markası anlamına gelebilir.
  4. “Akü kullananlar ne diyor” araştırması yapıp yorumları okuyun.

Akü Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Yeni akü alırken neye bakmalı ya da akünün nesine bakarak tercih yapmalı soruları da sıklıkla soruluyor. Akü seçiminde dikkatli davranmanız, aracınızın performansı açısından çok önemli. Diğer yandan aldığınız aküyü uzun süre kullanmanız ve marşa basar basmaz aracın çalışması için de önemli. Ayrıca unutmayın ki; yolda kalma durumlarının en popüler iki nedeninden biri akü bitmesidir. Sizin için akü alırken dikkat edilmesi gerekenler listesi yaptık. Detaylar şöyle:

Akü alırken dikkat edilmesi gerekenler listesi

  • Amper - saat değeri (Ah ile ifade edilir) Araçla uyumlu kapasiteye sahip olmalıdır.
  • Soğuk şarj amper değeri ( CCA ile ifade edilir)
  • İhtiyacınız olan akü tipi hangisi? (SFB / EFB/ AGM / JEL)
  • Akü boyutu (akünün yerleşeceği alanın boyutu ile uyumlu olması önemli. eni-boyu-yüksekliği mevcut akü alanından fazla olan bir akü alırsanız araçla uyumlu olmaz.
  • Üretim tarihine
  • Satış sonrası servis hizmeti ağına
  • Garanti süresine
  • Markanın sunduğu servis kalitesine

Akülerin Son Kullanma Tarihi Var mı?

Bir akünün üzerinde son kullanım tarihi yazmaz. Bunun nedeni, akünün ömrünün kullanım şekli ile olan ilişkisidir. Ancak akünün üretim tarihi, bize çok şey söyler. Bu nedenle akü son kullanma tarihi bilgisi yerine akü üretim tarihi bilgisini arayın. Akülerin üzerinde markaya göre değişecek şekilde akü üretim tarihi bilgisi mutlaka bulunur. Burada dikkat etmeniz gereken şey; stokta çok beklemiş aküyü almamaktır. Çünkü akünün son kullanma tarihi olmasa da akü raf ömrü vardır. Kendi kendine deşarj olabilen yapıda olan aküler, stokta çok beklerse kutu üzerinde yazan değerler çok da geçerli olmayabilir. Bu nedenle üretim tarihi üzerinden 6 ay geçtiyse (bu, akü tipine göre değişir ama 6 ay ile 1 yıl gibi bir rakam verilebilir) almamaya özen gösterin.

Akü Ömrüne Etki Eden Etkenler Neler?

  • Aracın kapasite ve marş gücü değerinden yüksek değerde bir akü almak!
  • Böyle bir seçim yaparsanız alternatörün kapasitesi aküyü ve sistemi besleyecek güçte olmayacağı için akü şarj olmaz ve ömrü kısalır. Ayrıca akü performansı da düşer.
  • Araçta Start-Stop sistemi varsa ve aldığınız akü bunu desteklemiyorsa yine erken biter.
  • Aldığınız akü stokta çok beklediyse deşarj olur ve kısa sürede biter.
  • Çok sıcak hava da yani yüksek sıcaklık da akünün daha hızlı bitmesine neden olur.
  • Aracı hiç çalıştırmamak da yine aküyü bitirir.

Çalışmayan Araçta Akü Bitmemesi İçin Ne Yapmalı?

Karantina döneminde hemen hepimiz, bu durumu tecrübe ettik. Diğer yanan bazen farklı sebeplerle de aracı çalıştırmadan aylarca park haline bekletebiliyoruz. peki, park halinde uzun süre bekleyen aracın aküsünün bitmemesi için ne yapmalı?

1. Aracı Ara Ara Çalıştırın!

Aracı çalıştırıp 15 dakikalık bir sürüşe çıkın. Bunu haftada bir kere yapın. Aracı çalıştırıp birkaç dakika içinde oturup kapatma hatasına düşmeyin. Çünkü o zaman akü, motoru çalıştırmak için enerji verecek ama kendisi şarj olmayacaktır. Bu da daha da hızlı bitmesine neden olur.

2. Akü - kablosunu çıkarın!

Uzun süre aracı çalıştırma fırsatınız olmayacaksa akünün negatif (-) kutup kablosunu çıkarın. Ama bunu yaparken bu kablonun ucunun araçtaki herhangi bir noktaya veya akü + kablosuna temas etmemesi çok önemli.

Akü Fiyatları Nasıl? / En Uygun Fiyatlı Akü Hangisi?

Akü fiyatları, üreticiye yani markaya ve akünün tipine göre farklılık göterebilir. En uygun fiyatlı akü nerede satılıyor bilgisi için online kanallarda araştırma yapabilir, fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Ancak genel olarak doğru aküyü seçmenizi ve üretim tarihine bakmanızı öneriyoruz. Akü fiyat etiketlerinin akü tipi, üretim tarihi ve üreticinin servis imkanları ile de ilişkili olduğunu unutmayın!


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