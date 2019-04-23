HABER

Akyaka'da deniz suyu 20 metre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

Akyaka'da deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.

Hava sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yılın belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metre çekildiğini söyledi.

Çekilmenin bölgede birkaç gündür etkili olan fırtınadan kaynaklandığını belirten Önsoy, "Buradaki deniz çekilmesi depremle ilgili değil. Fırtına gibi doğa olayları gelgit etkisini artırır. Doğal olarak da endişe edilecek bir durum yok. Normal bir doğa olayı. Çok uzun sürecek bir durum değil." dedi.

Özsoy, birkaç gün içinde deniz suyu seviyesinin normale döneceğini kaydetti.

PARTNEREskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktıEskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı
23 Nisan'ı çalışarak geçirdiler23 Nisan'ı çalışarak geçirdiler
(Özel Haber) Türkiye’nin ilk Roman Emniyet Müdürü Balıkesir’de(Özel Haber) Türkiye’nin ilk Roman Emniyet Müdürü Balıkesir’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akyaka deniz suyu çekilmesi Muğla Ula

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.