HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

02.11.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı. Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı.

Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı.

Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı.

Bunların arasında fotoğraflar, silahlar, mücevherler ve mobilyalar da vardı.

Özel bir kulüpte bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone'un en sevdiği silahı 850 bin dolara alıcı buldu.

Eşyalar arasında mobilyalar ve sanat eserleri de vardı

Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir ateşli silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.

Al Capone 1920'lerde ABD'de alkolün yasaklanmasıyla birlikte yasa dışı alkol satışı yapan mafyanın en büyük liderlerindendi.

Vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası aldıktan sonra Alcatraz Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ünlü gangstere ait diğer silahlar ve bardak takımları da alıcı bulan diğer ürünler arasındaydı

Bu eşyalar, Al Capone'un 1947'deki ölümünden bu yana ailesinin elinde bulunuyordu.

Açık artırmada Capone'un fotoğrafları da satışa çıktı

Reuters ajansının aktardığına göre Al Capone'un hayattaki üç torunundan biri olan Diana Capone, iki kız kardeşiyle birlikte yaşlandıkları için bu eşyaları satmaya karar verdiklerini söyledi.

Diana Capone babası ve dedesinin 1920'lerden kalma resmiyle birlikte poz verdi

Diana Capone, California'da pek çok evin yanmasına yol açan yangınların da satış kararında etkili olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
Şiveli dezenfektan çağrısı güldürdüŞiveli dezenfektan çağrısı güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.