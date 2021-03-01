Al-sat ve para planları... Kova burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay finansal planlamalar gündeminizde olacak. Önemli alım-satım planları içerisine girebilirsiniz. Paranızı yönetmekle daha çok ilgilenip, geleceğe yönelik birikim ve yatırımlara gireceksiniz. Bu ay kendinize güvenmeniz her alanda yeni kapılar açabilir.

Yükseleni kova ve Güneş'i kova burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Kova burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2021 mart yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Kova Burcu mart aylık burç yorumu...

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda yeni gündemleri getiren, sizi aşk ilişkilerine çeken bir süreç başlıyor olacak. Bir süredir duyamadığınız ilgi ve merakı bir kişiye karşı duymaya başlayabilirsiniz. Heyecanı ve tutkuyu uyandıran ilişkiler, flörtler başlayabilir. Bu ay boyunca ilişkilerinizde heyecan ve tutku önemli olduğu kadar karşınızdaki kişinin size uygunluğu, beklentilerinize uyması da önemli olacaktır. Birden fazla ilişki fırsatı karşınıza çıkarken, siz net bir seçim yapıyor olacaksınız.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında finansal dengenizde yepyeni bir süreç var. Kazanç ve gelir sağlamak için yeni bir iş ve yatırım planına girebilirsiniz. Elinizdeki parayı değerlendirmek için yeni planlar yapabilirsiniz. Maddi konularda akılcı planlar yapmak ve akılcı riskler almak önemli.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında fikirler, tercihler, hayata bakışınız daha önemli olacak. Kendinizi ifade etmeniz, fikirlerinize güvenmeniz, düşüncelerinizi dile getirmeniz gerekli olacaktır. İçinize atmak ve aşırı zihinsel efor agresyonlara sebebiyet verebilir. Kazalara karşı ise dikkatli olmalısınız.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında duygusal ilişkilerinizde ciddileşmeler söz konusu olabilir. İleriye yönelik konuşmalar yapılabilir. Satürn de burcunuzda ilerlerken evlilik adımları içerisine girebilirsiniz.



