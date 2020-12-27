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Kova burcu yıllık yorum 2021... Kovaların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Kova burcunu 2021'de neler bekliyor?

fadoncu fadoncu 27.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Son dakika Kova burcu 2021 yorumu... Özgür ruhlu ve yaratıcı olarak kabul ettiğimiz Kova burcunu 2021 yılında neler bekliyor? 2020 yılının bitmesinin ardından, 2021 yılında Kova burçlarında kariyer planlaması ve maddi kazançlar ön plana çıkıyor. Kova burçlarının 2021 yılında aşk, iş, sağlık, kariyer ve para durumu nasıl olacak? Uzman Astrolog Merve Rençber yorumladı... İşte Kova burcu yıllık yorumu 2021...

Son dakika Kova burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Kova burcu 2021 yorumumuzu hazırladık... Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan Kova burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Kova burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Kova burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kova burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Kova burcu 2021 yorumu ve burç yorumları...

2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, KOVALAR NASIL ETKİLENECEK?

Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Kova burçlarını da etkileyecek. 30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Kova burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Kova burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek. Kova burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Kova burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Kova burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Kova burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Kova burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Kova burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Kova burcu 2021 yorumu...

KOVA BURCU 2021 YORUMU

KOVA BURCU 2021 YORUMU

Satürn yıl boyunca sizin burcunuzda ilerliyor. Büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve gelişme zamanındasınız. Artık hayata daha ciddi bir gözle yaklaşacak, meseleleri daha fazla ciddiye alacak, hedeflerinizin arkasında duracak ve ideallerinizin peşinden gideceksiniz. Eğitim hayatında, akademik süreçlerde önemli başarılar ve ilerlemeler kaydedebilir, yurtdışı bağlantılı iş ve eğitimlerde zor görünen durumları başarabilirsiniz. Artık hedeflerinizi yükseltme, geleceğe odaklanma zamanı.

Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında aile ilişkileri ve yakın ilişkilerde önemli gelişmelerden bahsediyor olacak. Bu aylarda ilişkilerin geleceğine yönelik kararlar alınabilir. Önemli bir yol ayrımı içerisinde olabilirsiniz. Bazı ilişkiler bu süreçte tamam veya devam durumuna gelecektir. Alınan kararlar, bu aylarda geçirilen süreçler kalıcı birleşme veya kalıcı ayrılıklardan bahsediyor olacak.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?

MERKÜR RETROSUNUN KOVA BURCUNA ETKİSİ

30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında duygularınız ve isteklerinizle ilgili bir karmaşa hissedebilirsiniz. Aniden duygu durumunuz değişebilir. Sorgulayıcı, şüpheci veya takıntılı yanınız ortaya çıkabilir. Daha çok kendi dünyanıza odaklanabilir, zaman zaman inatçı tavırlara girebilirsiniz. Bu süreçte bazı Kova burçları bir dostluğu, ortaklığı veya birlikteliği bitirme kararı içerisinde olabilir. Bazı Kovalar ise daha fazla geçmişe gidebilir, anılarına dönebilir.

JÜPİTER'İN KOVA BURCUNA ETKİSİ

Jüpiter yılın büyük bir kısmında sizin burcunuzda ilerliyor. Bu ise özellikle iş ve finans alanında size önemli destekler sağlayacak. Bu yıl yaşam koşullarınızı iyileştirme, somut başarılar ve somut kazanımlar ana gündeminiz olacak. Yeni bir iş yatırımına girebilir, süregelen işinizde alternatif projeler ve yatırımlar ile ilgilenebilirsiniz. Eğitimini aldığınız alanda iş başvurularından olumlu yanıtlar alabilir, alanınızda ilerleyebilirsiniz.

Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında yaşamın farklı alanlarında sunduğu fırsatlar ve ödüllerle karşılaşabilirsiniz. Memnuniyet hissi, mutluluk hali artabilir. Kendinizden daha emin olarak daha cesur adımlar atabilirsiniz. Sahip olmak veya sahip çıkmak isteyeceğiniz bir ilişki içerisinde olabilir veya bu süreçte böyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

2021'DE KOVA BURCUNUN AŞK HAYATI

29 Mayıs - 22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. Bu tarih aralığında aşk ilişkilerinde ikili bir durumla karşılaşabilirsiniz. İki kişi veya iki farklı seçenek arasında kalabilirsiniz. Bazı aşk ilişkileri bu süreçte bitişe gidebilir. Yeni tanışmalar ise hızlı ve yüksek duygularla başlanıp, hızlı ilerlendiğinde daha çabuk bir sona gidebilir; ilişki tükenebilir. Adım adım ilerleme zamanı.

2021'DE KOVA BURCUNUN İŞ HAYATI

26 Mayıs tarihinde Yay burcunda Ay Tutulması, 10 Haziran tarihinde İkizler burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde yenilikleri getiren bu tarihler ile yeni bir ilişkiye doğru adım atabilirsiniz. Süregelen bir arkadaşlık ilişkiniz, aşk ilişkisine evrilebilir. Bu dönemde başlayan ilişkileriniz yoğun duygular, yoğun tutkular ve arzular içerecektir.

27 Eylül - 18 Ekim aralığında Terazi burcunda Merkür geriliyor. Bu tarih aralığında finansal konularda daha temkinli olmalı, kayıp, çalıntı, dolandırılma gibi konulara dikkat etmelisiniz. Eğitim ve seyahatler adına harcamalar yapabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı yatırımlar ve kazançlar, ticaret ve davalar yoluyla kazançlar gündeminizde olabilir. Burs veya kredi başvurunuzdan olumlu bir yanıt alabilirsiniz.

KOVA BURCUNUN 2021'DE KARİYERİ VE PARA YORUMU

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşecek. Yıl boyunca İkizler-Yay aksında gerçekleşen tutulmaların aksine bu tutulma, yıl içerisindeki rotamızı değiştirecek, yılın enerjisinin dışında bir çizgide olacak. Bu tarih ve civarında yaşamınızda uzun vadeli bir süreç son bulmaya gidiyor. Eski evinizden ayrılabilir, yeni bir yere taşınabilirsiniz. Ev arkadaşlarınız değişebilir, ilişkinizi ilerletebilir, birlikte yaşamaya başlayabilirsiniz. Evlilik, boşanma gibi yol ayrımlarının karşınıza geleceği uzun bir süreç başlıyor olacak. 2022 yılında ise bu konu daha fazla ön planda olacak.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?


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