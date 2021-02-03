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Alaattin Çakıcı hakkında Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamaları nedeniyle iddianame hazırlandı

03.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamaları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çakıcı’nın 17 Kasım 2020’de kendisine ait Twitter hesabından el yazısıyla yazılmış bir açıklama yayınladığı belirtilerek, söz konusu açıklamada Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret ve tehdit içerikli ifadelere yer verildiği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamaları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çakıcı’nın 17 Kasım 2020’de kendisine ait Twitter hesabından el yazısıyla yazılmış bir açıklama yayınladığı belirtilerek, söz konusu açıklamada Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret ve tehdit içerikli ifadelere yer verildiği kaydedildi. Çakıcı’nın 18 Kasım 2020’de de Twitter hesabından bir açıklama yayınladığı ve bu açıklamada da hakaret ve tehdit içerikli ifadelere yer verildiği belirtildi. İddianamede, Çakıcı’nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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