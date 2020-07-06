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Alabaylar Çetesi kimdir? İzmir Alabaylar Çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

İzmir'de Alabaylar Çetesi 1 yıllık takip neticesinde çökertildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İzmir'de sokakta uyuşturucu satıcılarını koordine eden Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu. Bakan Soylu'nun bu açıklamasının ardından vatandaşlar, Alabaylar Çetesi kimdir, sorusuna yanıtlarını aramaya başladı. İşte İzmir Alabaylar Çetesi hakkında merak edilenler...

Alabaylar Çetesi kimdir? İzmir Alabaylar Çetesi çökertildi

Alabaylar Çetesi adlı uyuşturucu çetesi çökertildi. İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden Alabaylar Çetesi'ne yönelik bir yıllık takip neticesinde sona gelindi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, Narkotik Daireye, İzmir Emniyetine ve adli makamlara teşekkür etti.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla."

Alabaylar Çetesi kimdir?

İzmir'de yöneticiliğini Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı Alabaylar Çetesi, özellikle İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine ediyordu.

Karşıyaka bölgesinde faaliyet gösteren Alabaylar Çetesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda çökertildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak yürütülen 'Alabaylar Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden 59'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorguları sonrası 21 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldı. İçlerinde (hakkında yakalana kararı çıkarılan Nihat Alabay'ın dışındaki) örgüt yöneticilerinin ve bir avukatın da olduğu, 49 şüphelinin ise müsnet suçlardan tutuklandığı belirlendi. 13 şüphelinin firari olduğu, ayrıca müsnet suça iştirak ettiği tespit edilen ve halen başka suçlardan çeşitli cezaevlerinde olan 10 şüpheli ile ilgili işlemlere devam edildiği öğrenildi.

Alabaylar Çetesi hangi suçlara karıştı?

İzmir'de faaliyet gösteren Alabaylar Çetesi'nin daha önce avukatlığını yapan Devrim Alabay, sahte belgelerle iş insanlarının cezaevine girmesini sağlayıp, senet imzalattığı, adli yargılamayı etkilediği iddia ediliyor. Çetenin ayrıca tehditle iş yerlerini ele geçirdiği, sahte evraklarla zimmetine para ve mal geçirdiği, yaralama olaylarına karıştığı, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülüyor.

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