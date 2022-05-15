"Alacak olanlar bir daha düşünsün" Akılalmaz görüntüler sosyal medyada tepkiye yol açtı! İşte cezası

Akılalmaz olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu. Tesadüfen iş yerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.

İMHA EDİLMEK ÜZERE EL KONULDU

İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu.

İŞ YERİ SAHİBİNE PARA CEZASI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iş yeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerşnce denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu. (DHA)

