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Alacak tartışmasında abisini vurdu!

15.09.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Artuklu ilçesinde abi-kardeş tartışması ölümle sonuçlandı. 42 yaşındaki Fehmi Çoğala, alacak nedeniyle tartıştığı kardeşi Orhan Çoğala tarafından av tüfeğiyle vurulup öldürüldü. Orhan Çoğala, gözaltına alındı.

Alacak tartışmasında abisini vurdu!

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'ndeki Orduevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Fehmi ve Orhan Çoğala kardeşler, alacak nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Orhan Çoğala, ağabeyi Fehmi Çoğala'yı av tüfeğiyle vurup yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı Fehmi Çoğala, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fehmi Çoğala'nın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, Orhan Çoğala gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Mardin Artuklu ilçe

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