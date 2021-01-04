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Alacak-verecek kavgasında kan aktı

04.01.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir tekstil atölyesinde alacak-verecek yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma kanlı bitti.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir tekstil atölyesinde alacak-verecek yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma kanlı bitti. Tekstil atölyesine alacağını istemek üzere geldiği iddia edilen T.A, iş yeri sahibi E.D. ile kavga etti. Yaşanan kavgada yanındaki tabancayı ateşleyen E.D., T.A’yı yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. T.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, E.D. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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