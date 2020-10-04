HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alacak verecek meselesi kavgasında akrabasını öldüren şahıs tutuklandı

Alacak verecek meselesi kavgasında akrabasını öldüren şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 17:01 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu akrabasını av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi’nde meydana geldi.

Alacak verecek meselesi kavgasında akrabasını öldüren şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu akrabasını av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. ile akrabası Buhra Sain (36) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma esnasında İ.O., av tüfeği ile Sain’i vurdu. Tüfekten çıkan kurşunlar ile aldığı yara sonucunda Sain olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sain’in hayatını kaybettiği belirlenirken, evin bahçesinde saklandığı yerden çıkarak kaçmaya çalışan İ.O. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Av tüfeği de olay yerinde ele geçirilen İ.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna gönderildi.
Hayatını kaybeden Buhra Sain’in cenazesi, Arifiye ilçesinde Bozacı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Alacak verecek meselesi kavgasında akrabasını öldüren şahıs tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendiTürkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi
Spotify kapanıyor mu?Spotify kapanıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Metro inşaatında feci ölüm!
Metro inşaatında feci ölüm!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Şanlıurfa’da apartman çatısında halaya ceza
Çatıda davul-zurna eşliğinde halay çektiler! Para cezası...
Adıyaman'da 2 günde 173 adreste karantina başlatıldı
İki günde 173 adreste karantina başlatıldı
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye oralara her an müdahale edebilir
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi
Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi
Taksi durağındaki 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Bu görüntüden sonra harekete geçildi! Müzeye kaldırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.