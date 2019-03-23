Alacaklılar kapıları pencereleri söküyor

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan bir sitenin sakinleri, inşaat şirketinin borçlarını ödeyemediğini, alacaklıların da sitenin asansörleri ile boş dairelerdeki kapı, pencere, mobilya sistemlerini geri sökmeye başladığını iddia etti. Bir grup ev sahibi, "Her gün 'Bugün ne sökülecek?' diye korkuyla uyanıyoruz. Yarın dolu dairelere gelecekler. Yetkililerden bir an evvel çözüm bekliyoruz" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 3 bina 2013 yılında kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak yerine 17 kat ve 3 bloktan oluşan site yapıldı. İnşaat süresince kira yardımı alan vatandaşlardan bazıları 2 sene süren kira yardımının son bulmasıyla birlikte siteye taşındı. 2016 yılında bitmesi gereken proje, iddialara göre inşaat firmasının borçları nedeniyle tam olarak tamamlanamadı. İnşaat şirketinden yaklaşık 100 ile 800 bin lira arasında değişen rakamlarda alacakları bulunan firmalar da buna karşılık yaptıkları asansör, kapı, parke ve pencere gibi sistemleri sökmeye başladı. İlk etapta hak sahibi 34 hanenin taşındığı siteye, inşaat çalışmaları sona erdikten sonra alınması gereken iskan belgesi de alınamadı. 34 hanenin taşındığı site sakinleri ile sonradan bina satın alanlardan oluşan 130 ev sahibi sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.