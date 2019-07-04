Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016 yılında 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili dernek başkanı ve yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 18 sanıktan 12’si, 7 ay 15 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, dönemin itfaiye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanıktan bazıları ile müşteki aileleri, sanık yakınları, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dernek başkanı İsmail Uğur’u 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç’i 11 yıl 1 ay 10 gün, dernek görevlilerinden Mahmut Deniz’i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş’i 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinden sanık Bayram Aydın, Cihan Ünal, Davut Gökçeli, Mehmet Aktaş ve Ramazan Arı'ya 7 ay 15'şer gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme heyeti, 6 sanığın beraatini kararlaştırdı.

Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, bazı öğrenciler yaralanmıştı.

Yurt müdürünün de aralarında yer aldığı sanıklar hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

