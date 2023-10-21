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  4. Alanya'da çöp kamyonu devrildi! 1 İşçi hayatını kaybetti

Alanya'da çöp kamyonu devrildi! 1 İşçi hayatını kaybetti

21.10.2023 17:38 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çöp kamyonunun freni boşalarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alanya'da çöp kamyonu devrildi! 1 İşçi hayatını kaybetti

Olay Karakocalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye öre Mehmet Kara idaresindeki Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait çöp kamyonu, freninin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Kazada kamyonun sürücüsü sürücüsü Mehmet Kara ve araçta bulunan belediye temizlik işleri personelleri İsmail Keleş ile İsmail Özcan yaralandı.

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HASTANEDEN ACI HABER

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralılardan İsmail Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. ALÜ Hastanesine kaldırılan Mehmet Kara ve İsmail Özkan'ın hayati tahlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Hayatını kaybeden İsmail Keleş'in Alanya Bıçakçıspor'da takım kaptanı olduğu öğrenildi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya üzerinden kazayla ilgili yayınladığı mesajda “Elim bir trafik kazası sonucu belediye personelimiz İsmail Keleş vefat etmiştir. Personelimiz İsmail Keleş’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağolsun" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alanya kaza

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