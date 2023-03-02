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  4. Alanya'da feci kaza! Hatay'dan gelen 3 depremzede hayatını kaybetti

Alanya'da feci kaza! Hatay'dan gelen 3 depremzede hayatını kaybetti

02.03.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Hatay'dan gelen depremzede vatandaşların bulunduğu bir otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Feci kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alanya'da feci kaza! Hatay'dan gelen 3 depremzede hayatını kaybetti

Alanya'daki kaza Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Emin Z. yönetimindeki otomobil, kavşaktan döndüğü sırada T.E. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki İnci Güler'nin (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, yaralılar Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Z., Emin Z., Fulya Z. ve Melis Bade Z.'yi ilçedeki hastanelere kaldırdı.

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DEPREM SONRASI HATAY'DAN GELMİŞLERDİ

Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya geldikleri öğrenildi.

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Hafif ticari araç sürücüsü T.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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