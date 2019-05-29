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Alanya'da kardeş cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 00:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti. Çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Alanya'da kardeş cinayeti

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

AĞABEY OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞTI

İddiaya göre, ağabeyi Deniz B. (55) ile kardeşi Mehmet Ali B. (36) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Deniz B. belindeki tabancayı çıkararak kardeşinin üzerine doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun Mehmet Ali B.’nin sağ koltuk altı ve sağ bacağına isabet ederek ağır yaralandı. Mehmet Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyi Deniz B. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet Ali B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemelerde 3 adet 7.65 mm kovan ve 1 adet fişek bulurken, suç aleti tabancaya ise rastlamadı.

Ekipler kaçan kardeş cinayeti şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Antalya kardeş cinayet

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