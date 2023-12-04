HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya'da korku dolu anlar! 3 katlı bina çöktü

Alanya'da korku dolu anlar! 3 katlı bina çöktü

04.12.2023 22:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde 3 katlı bir bina çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, AFAD ve AKUT ekipleri tedbir amaçlı bina enkazında arama çalışması yaptı.

Alanya'da korku dolu anlar! 3 katlı bina çöktü

Alanya Konaklı Mahallesi'ndeki bir sitede 2 katı tadilatta olan 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

AA-20231204-33103390-33103388-ALANYADA_3_KATLI_BINA_COKTU

KAYMAKAM ÜRKMEZER AÇIKLAMA YAPTI

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, binanın 2 katının lojman olarak kullanıldığını ve çökme esnasında boş olduğunu söyledi.

AA-20231204-33103390-33103387-ALANYADA_3_KATLI_BINA_COKTU

İlk bilgilere göre binada can kaybı veya yaralının olmadığını ama her ihtimale karşı çalışmanın devam ettiğini belirten Ürkmez, "1. katta bir bayan yaşıyormuş, o da çökme esnasında evde değilmiş zaten. Ekipler binanın yapımı devam eden tadilattan dolayı çöktüğünü düşünüyor." diye konuştu. (AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ev alma komşu al' dedirtti! Canlı yayın açıp evini ateşe verdi: Tüm izleyenlere gelsin'Ev alma komşu al' dedirtti! Canlı yayın açıp evini ateşe verdi: Tüm izleyenlere gelsin
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar!Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar!
Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.