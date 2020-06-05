HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya'da turistler plajlara akın etti!

Alanya'da turistler plajlara akın etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

Antalya Alanya'da yerli ve yabancı tatilciler ile çocuklar, plajlara akın etti. 0-18 yaş grubunun 6 saat sokağa çıkma izninin olması dolayısıyla plajlar cıvıl cıvıldı.

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, eski günlerine geri döndü. Normalleşme süreciyle birlikte plajların serbest olmasının ardından Alanya'da sahiller dolmaya başladı. Bugün 14.00- 20.00 saatleri arasında 0-18 yaş grubunun da sokağa çıkma izninin olmasından dolayı Kleopatra Plajı eski günlerini aratmadı. Hava sıcaklığının 27 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece, nem oranın yüzde 63 olduğu Alanya'da, denizin keyfini çıkaran tatilciler ile çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini aldı. Şezlong aralıklarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, sahile gelenlerin yeni normal hayata uyum sağladıkları gözlendi.

'ÖZGÜRLÜĞÜ HİSSEDER GİBİ OLDUM'

Bugün 6 saatliğine dışarı çıkabilen çocuklar da denizin keyfini doyasıya çıkardı. 15 yaşındaki Mehmet Ali Şen şunları söyledi:
Uzun süredir sokağa çıkamıyorduk. Bugün arkadaşlarla plan yaptık, sahile indik. İyiydi, hava güzel, gezmek için ideal, eğlenceli geçti. İnşallah bu süreç biter, durmadan çıkabiliriz. Çıkamadığım zaman sıkılıyordum, uzaktan izlemekten başka bir şey yapamıyordum.
Evde oyun oynuyorum, oturuyorum, ders çalışıyorum sonra hepsinden sıkılmaya başlıyorum. İyi oldu, özgürlüğü hisseder gibi oldum
Alanya'da öğrenci olan 21 yaşındaki Dilay Şahin de sezonun açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Uzun süredir çok sıkılmıştık. Hemen geldik plajlara. Çok özlemiştik. Sezon da zaten geç açıldı. Mutluyuz, keyfimiz yerinde" dedi.

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Diğer Haberler
Nazilli'de parka inen yaban domuzu görüntülendi

Çocuk parkına yaban domuzu indi

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul trafiğinde büyük yoğunluk

İstanbul trafiğinde büyük yoğunluk

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı

CHP'li belediye başkanı serbest bırakıldı

Son dakika: ABD'de koronavirüsten can kaybı 110 bini aştı

ABD'de koronavirüsten can kaybı 110 bini aştı

Bilim Kurulu Üyesi Hasöksüz'den Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Bilim Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Sivas'ta anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı

Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.