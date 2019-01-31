Alanya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alanya’nın Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Adem B.(30), aralarında alacak verecek meselesi olan Feyzullah Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Adem B. elindeki bıçakla Feyzullah Ö.’yü karın kısmından ağır yaraladı. Feyzullah Ö. aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, Adem B. ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adem B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Ağır yaralanan Feyzullah Ö. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay sonrası çalışma başlatan ekipler, Adem B.’yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem B. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

