Alanya’da cinsel istismara 36 yıl hapis

Antalya’nın Alanya ilçesinde 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.

Alanya ilçesi Gedevet Yaylası’nda geçtiğimiz 29 Ağustos’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, bir tanıdığın evinde kalan Osman Ş. (53), otomobiliyle merkeze giderken evde yaşayan 12 yaşındaki R.E.S. isimli erkek çocuğu da yanına aldı. Araçta R.E.S.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Osman Ş. daha sonra kimseye söylememesi için 20 TL verdi ve çocuğu eve bıraktı. R.E.S. durumu annesine anlatmasının ardından aile jandarmaya giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler şüpheli Osman Ş.’yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığa 36 yıl hapis cezası

Tutuklu bulunan sanık Osman Ş, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşına çıktı. Duruşmanın genel ahlaka aykırı olması nedeniyle kapalı celse yapılması kararlaştırıldıktan sonra salon boşaltılarak sanığın avukatlarıyla R.E.S. savunması için Alanya Kadın-Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulundan 3 avukat ve mağdurun ailesi katıldı. Sanık Osman Ş. üzerine atılı suça itiraz ederek beraatını talep etti. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada tarafların sözlerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Osman Ş.’ye ’çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan, toplam 36 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından Osman Ş. tutuklu bulunduğu Alanya Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

