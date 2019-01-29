HABER

Alanya’da cinsel istismara 36 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.Alanya ilçesi Gedevet Yaylası’nda geçtiğimiz 29 Ağustos’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, bir tanıdığın evinde kalan Osman Ş.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.
Alanya ilçesi Gedevet Yaylası’nda geçtiğimiz 29 Ağustos’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, bir tanıdığın evinde kalan Osman Ş. (53), otomobiliyle merkeze giderken evde yaşayan 12 yaşındaki R.E.S. isimli erkek çocuğu da yanına aldı. Araçta R.E.S.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Osman Ş. daha sonra kimseye söylememesi için 20 TL verdi ve çocuğu eve bıraktı. R.E.S. durumu annesine anlatmasının ardından aile jandarmaya giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler şüpheli Osman Ş.’yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığa 36 yıl hapis cezası
Tutuklu bulunan sanık Osman Ş, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşına çıktı. Duruşmanın genel ahlaka aykırı olması nedeniyle kapalı celse yapılması kararlaştırıldıktan sonra salon boşaltılarak sanığın avukatlarıyla R.E.S. savunması için Alanya Kadın-Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulundan 3 avukat ve mağdurun ailesi katıldı. Sanık Osman Ş. üzerine atılı suça itiraz ederek beraatını talep etti. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada tarafların sözlerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Osman Ş.’ye ’çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan, toplam 36 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından Osman Ş. tutuklu bulunduğu Alanya Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Adana'da FETÖ operasyonu: Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandıAdana'da FETÖ operasyonu: Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandı
Kayseri'de THKP-C soruşturmasında 5 şüpheli adliyedeKayseri'de THKP-C soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.