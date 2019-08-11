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Alanya’da onlarca caretta caretta mavi sularla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Dünyada nesli tehlike altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Antalya’nın Alanya ilçesindeki sahilde yumurtlama dönemi tamamlandı.

Dünyada nesli tehlike altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Antalya’nın Alanya ilçesindeki sahilde yumurtlama dönemi tamamlandı. Yumurtadan çıkan yavrular, gönüllü vatandaşlarında yardımıyla Yeşilöz Sahili sularıyla buluştu.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta carettaların denize zorlu yolculuğu Antalya’nın Alanya ilçesindeki sahillerde geçen ay başlamıştı. Bu sabah ise Yeşilöz Sahili’nde iki ay önce sahile anne caretta carettalar tarafından bırakan yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Yumurtadan çıkar çıkmaz denize ulaşmak için çaba harcayan yavru caretta carettalardan başarılı olamayanlara, bölge sakinlerinden caretta caretta gönüllüsü Güldane Şahin yardımcı oldu. Onlarca caretta carettaların denize olan yolculuğunu Şahin ve bir vatandaş takip etti. Denize ulaşan yavrular saniyeler içinde gözden kayboldu.

“Onları kurtarıyoruz ve el değmeden denize ulaşmasını sağlıyoruz”
Bölge sakinlerinden Güldane Şahin, 13 yıldır caretta caretta yumurtlama alanlarını gönüllü koruduğunu belirtti. Şahin, ”Yeşilöz ve Uğrak sahillerinde 13 yıldır Caretta Caretta gönüllüsüyüm. Elimden geldiğince onları koruyup kolluyorum. Çünkü yavru çıkış anında karga, martı, köpek ve yengeçlerle mücadele ediyoruz. Yumurta çıkış anından 3 gün sonra acaba bu bölgede sıkışan yavrular var mı diye kontrolünü sağlıyoruz. Kuluçka alanını kazdığımız da bazen yavrularla karşılaşıyoruz. Çakıllar bu bölgenin altında kaldığı için onları sıkıştırmış oluyor. Onları kurtarıyoruz ve el değmeden denize ulaşmasını sağlıyoruz. Ben bu işi yüreğimden ve gönlümden yapıyorum ve onları çok seviyorum. Umarım buradaki her vatandaş bu duyarlılığı gösterir. Lütfen bu nesli tükenmekte olan hayranları herkes elinden geldiği kadar koruyup kollasın. Birde ben ricada bulunmak istiyorum. Koruma kafesleri çok maddiyat gerektiriyor. Lütfen gönüllüler varsa bize kafes yaptırabilirler” dedi.
Bu yıl yavru çıkışlarının, Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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