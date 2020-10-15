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Alanya’da restorana kaçak içki baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 18:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir restorana düzenlenen operasyonda çeşitli markalarda 16 şişe kaçak içki ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Alanya İlçe Tarım ve Orman ekipleri, Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda kaçak içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Alanya’da restorana kaçak içki baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir restorana düzenlenen operasyonda çeşitli markalarda 16 şişe kaçak içki ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Alanya İlçe Tarım ve Orman ekipleri, Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda kaçak içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, çeşitli markalarda 16 şişe kaçak içki ele geçirirken, olayla ilgili F.F. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Kanunu’na muhalefet etmek suçu kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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