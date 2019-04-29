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Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 04:11 | Son Güncelleme

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanyasporlu yöneticiler ve Başkan Hasan Çavuşoğlu, kazayı haber alır almaz hastaneye geldi.

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları bildirildi.

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Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar varFutbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var
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