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Alaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

MANİSA'da, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, temizlik görevlisi olarak çalıştıkları belediyedeki işlerinden bir süre önce çıkarılan 2 kişinin saldırısıyla yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç ve ailesini hastanede ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Alaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyareti

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'da, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, temizlik görevlisi olarak çalıştıkları belediyedeki işlerinden bir süre önce çıkarılan 2 kişinin saldırısıyla yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç ve ailesini hastanede ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, dün saat 19.00 sıralarında, evine gitmek üzere belediye binasından ayrıldı. Yenice Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, Yıldız Camii yakınlarına geldiğinde, iddiaya göre, Koç'un önü, bir süre önce belediyedeki işlerinden çıkarılan M.C. ve M.Y. tarafından kesildi. Koç'u darbeden ikili kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Koç, sağlık görevlilerince ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ kolunda kırık, başı ve yüzü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu belirlenen Halil Koç, tedaviye alındı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, Koç'u darbeden 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırının ardından Başkan Yardımcısı Koç'u hastanede ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu ve saldırıyı kınadığını söyledi. Kırılan kolu nedeniyle ameliyata alınan Başkan Yardımcısı Koç'un ailesini de hastanede ziyaret edip, eşi Hatice Koç, kayınpederi Hüseyin Saban ve kayınvalidesi Ayşe Saban'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Başkan Öküzcüoğlu, şöyle konuştu:
"Halkın oylarıyla yerel seçimler sonrası temsil yetkisi kazandığımız 31 Mart'tan beri gecemizi gündüzümüze katarak Alaşehir'i daha iyi bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bu süreç içinde belediyemizin almış olduğu tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan 2 kişinin gerçekleştirdiği bu olay bizleri derinden üzmüştür. Bu 2 kişinin şehir eşkıyalığı yaparak arkadaşımızı darbetmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu olayın en üzücü taraflarından biri de bunu yapan kişilerin hiçbir pişmanlık duymaması ve olay sonrası 'Bu iş burada bitmedi' diyecek kadar hırslarına yenik düşmesidir. Bu gibi şiddet olaylarının toplumsal birliğimize ve beraberliğimize zarar vermemesi için tüm Alaşehirlileri sükunete davet ediyor, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu tekrar belirtmek istiyoruz. Bu olayın faillerinin en kısa sürede yakalanacağına ve gerekli cezayı alacaklarına olan inanıyoruz."

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Alaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyaretiAlaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyareti

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