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Alay konusu oldu! Gelinlikteki kurdelenin konumu sosyal medya kullanıcılarının gündeminde

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

Her kadının hayali olarak görülen beyaz gelinlik, çoğu kadının en özendiği şeylerden biri olabilir. Ancak düğün günü için, en güzel en dikkat çekici gelinliğe sahip olmak bazen yanlış anlamalara sebep olabilir. Tıpkı bu 'utanç verici' olarak nitelendirilen gelinlik gibi.

Alay konusu oldu! Gelinlikteki kurdelenin konumu sosyal medya kullanıcılarının gündeminde

Bir moda evinin tasarladığı gelinlik, sosyal medya kullanıcılarının deyim yerindeyse diline düştü. Reddit'te yayınlanan gelinlik fotoğrafındaki kurdelenin konumu talihsiz yorumların yapılmasına neden oldu.

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Kurdele kimi kullanıcılar tarafından dışkıya ve regl kanına, kimi kullanıclar tarafındansa büyük bir tampona benzetildi. Kimi, 'gelinliğe kahve mi döküldü?' sorusuna yanıt ararken bir diğeri 'lütfen biri bunun her kadının rüyası olmadığını söylesin' yorumunu yaptı.

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Ancak yakında düğünü olacak bir kadın 'bunu yapan moda evine nasıl ulaşabilirim?' diyerek gelinliği beğendiğini söyledi.

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