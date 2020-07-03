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Albino piton yavrusu, Antalya Akvaryum'un maskotu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 08:47 | Son Güncelleme

Binlerce balık ve sürüngenin bulunduğu Antalya Akvaryum'da dünyaya gelen 50 piton yavrusundan 'Albino Burma Piton' yavrusu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Boyu henüz 35 santimetre olan albino burma piton yavrusu, hareketliliğiyle de dikkati çekiyor.

Albino piton yavrusu, Antalya Akvaryum'un maskotu oldu

Koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatılan binlerce balık ve sürüngenin bulunduğu Antalya Akvaryum bünyesindeki WildPark, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. Wildpark'ta bulunan 100'ün üzerinde sürüngen, camdan teraryumlarda yaşamlarını sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanından getirilen tropik canlıların yaşadığı merkezde geçen aylarda doğum yapan dişi burma piton, 50 yavru dünyaya getirdi.

Yavrular arasında yer alan albino piton, merkezin maskotu oldu. Yavrunun boyunun 35 santimetre olduğunu söyleyen sorumlu veteriner hekim Kadir Yatan, babasının boyunun 6 metre, ağırlığının ise 120 kilogram olduğunu kaydetti. Albino yavruyu diğerlerinden ayıran özelliğin kanındaki bir hücre olduğunu aktaran Yatan, "Albino canlıların rengi, kandaki bir hücreden dolayı daha beyazdır. Bu yavrunun anne ve babasını 6 yıl önce Almanya'dan getirmiştik. Geldiklerinde bu yavru boylarındaydılar. Bu tür pitonları diğer tür yılanlardan ayıran en önemli özelliği koku ve his duyularının oldukça gelişmiş olması. Burun ve çene altındaki sensörleri onları ayrıcalıklı kılar" diye konuştu.

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(DHA)

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