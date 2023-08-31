Aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki... Sosyal medyada bu planı konuşuyor

Erkek arkadaşıyla birlikte bir Avrupa seyahatine çıkmadan 1 gün öncesinde aldatıldığını öğrendiğini ifade eden bir genç kadın seyahati iptal etmek yerine ilginç bir yola başvurdu. Sosyal medyada “iknowgirl” kullanıcı adıyla tanınan genç kadın 18 aylık sevgilisinin ihanetini tatilde ifşa etmeye karar verdi.

“BİLİYORUM” NOTUYLA PAYLAŞTI

Sosyal medyada 226 binden fazla beğeni toplayan gönderisinde dokuz haftalık tatilleri sırasında genç kadın erkek arkadaşının Avrupa sembolleri haline gelen yapıların önünde poz vermesini istedi ve elinde tuttuğu kağıtlarla ihaneti bildiğini söyledi. Genç kadın videosunu “Biliyorum” etiketiyle paylaştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda sevgilisinin Londra’daki Big Ben önünde çekilen bir fotoğrafını paylaşan genç kadın, “Beni aldattığını bildiğimi bilmiyor” yazılı kağıdı tuttu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Tatil ücretinin yanmasını istemediğini söyleyen genç kadın, Tüm ilişkimiz boyunca beni aldatan erkek arkadaşımla 9 haftalık bir Avrupa gezisine çıktık. Aldatıldığımı bir gece önce öğrendim ve iptal ederek binlerce dolar kaybetmek istemedim” dedi.

Tatil dönüşünde videoyu erkek arkadaşına göndererek ondan ayrıldığını ifade eden genç kadın sevgilisinin ihaneti kabul ederek kendisinden ses kaydıyla özür dilediğini belirtti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının hiçbir şey belli etmeden tüm planı yürütebilmesine şaşırdığını dile getirdi.