Aldatan sevgilisinden intikam almak isteyen kadın kayınpederi ile yattı! Kullanıcılardan tepki yağdı

Bir kadın aldatan erkek arkadaşından intikam almaya karar verdi ancak bazı sosyal medya kullanıcıları kadının biraz ileri gittiğini düşünüyor.

İsmini açıklamayan 21 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşının aldatmasına karşı nihai intikam olarak babasıyla yatmaya karar verdi. Kadın başından geçenleri çevrimiçi olarak paylaştı ancak diğer kullanıcılardan çok fazla tepki aldı. Kadın, erkek arkadaşının telefonunda bir yıldan uzun süredir devam eden bir dizi mesaj bulduğunu ve bunun onun arkasında gizli bir ilişki olduğunu iddia etti.

Aldatan sevgilisinden intikam almak isteyen kadın hikayesini paylaşmak ve insanların bu konudaki fikrini almak için Reddit'e gitti. Gönderisinde eski sevgilisinin babasını nasıl baştan çıkardığını ayrıntılı olarak anlattı.

Çevrimiçi tartışmasına "Erkek arkadaşımın babasıyla yattığım için ......?" başlığını koydu ve altına şimdiki eski erkek arkadaşı Andrew ile ilişkisini anlattı. İlk başlarda her şey yolundaydı ve iki ay sonra babasıyla ilk kez tanıştı.

Ona Simon diyordu ve onu çok hoş olarak tanımladı. Şunu ekledi: "Beni aileye kabul etti. Simon benimle tanıştığı için mutluydu ve hep birlikte akşam yemeği yedik."

Ancak işler çabucak kötüye gitti, çünkü şunları yazdı: "Şimdi mesele şu. Yaklaşık iki ay önce Emily adında bir kız bana ulaştı ve Andrew'in beni aldattığını söyledi. Ayrıca Andrew'in kendisiyle yaptığı konuşmaların resimlerini ve ekran görüntülerini de gönderdi." Andrew'un altı aydır aldattığı iddia ediliyordu ve kadın öfkeliydi.

"Öfkeli ve intikam almak isteyen bir şekilde babasının evine gittim. Durumu Simon'a anlattım ve bana her konuda yardım edeceğini söyledi. Bir şey diğerine yol açtı ve sonunda Simon'dan benimle yakınlaşmasını istedim ve o da kabul etti." dedi.

Reddit kullanıcıları da fikirlerini paylaşmaya istekliydi, birçoğu Andrew'a katılıyordu. Bir kişi, "Bu çok alçakça ve iğrenç." diye yazdı.

Başka bir kullanıcı, "Burada ahlaki üstünlüğe sahip değilsin. Kesinlikle iğrenç bir davranış sergiliyorsun. Biri seni aldatıyor, ayrılıyorsunuz. Şimdi sen de ondan daha kötüsün, hatta en az onun kadar kötüsün." şeklinde tepki gösterdi.