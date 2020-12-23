Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Sam Nunn adındaki TikTok kullanıcısı adam, partnerinin gözlerinde Tinder uygulamasının yansımasını gördü ve onu suçüstü yakaladığını söyledi.
Sevgilisinin bu anlarını kaydeden Sam, sevgilisinin gözlerinde farklı insanların profillerini gezdiğini de TikTok uygulamasında paylaştı.
Gönderiyi yayınladıktan sonra 700 binin üzerinde görütülenme alan adama, 'onu hala evinde tutuyor musun?' şeklinde sorular yöneltildi.
@samnunn4
thought she had fun baking cookies today ##fucklove ????♬ WITHOUT YOU - The Kid LAROI
Bazı yorumcular videonun gerçek olup olmadığını sorduktan sonra Sam 'evet' cevabını verdi.
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