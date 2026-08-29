Aldatıldığını robot süpürgeden öğrendi! Davayı kazandı ama hapse girdi

Tayvan yerel basında yer alan ve yakın zamanda kamuoyuna yansıyan mahkeme kararına göre kimliği açıklanmayan adam, 2021 yılında evlendi. Çift, adamın ailesiyle birlikte yaşarken yalnızca tatil dönemlerinde kendilerine ait başka bir eve gidiyordu.

Eylül 2023'te tatil evine giden adam, burada kullanılmış bir diş fırçası buldu. Evde olmaması gerektiğini düşündüğü diş fırçası, eşinden şüphelenmesine neden oldu. Şüpheleri giderek artan adam, daha sonra otoparka ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde daha önce eşini eve bırakan ve tanımadığı bir erkeği fark etti.

ROBOT SÜPÜRGEYİ TELEFONUNDAN AÇTI

Yaklaşık üç ay sonra ise olayın seyrini tamamen değiştirecek gelişme yaşandı.Adam, eşinin bulunduğu eve uzaktan ulaşabilmek amacıyla robot süpürgesini cep telefonu uygulaması üzerinden çalıştırdı. Başlangıçtaki amacının cihazın ses özelliğini kullanarak eşiyle iletişim kurmak olduğu belirtildi.

Ancak robot süpürgenin aktardığı canlı görüntüyü izlediğinde karşılaştığı manzara farklıydı. Adam, eşini başka bir erkekle samimi şekilde gördü.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDETMEYE BAŞLADI

Eşinin başka bir erkekle birlikte olduğunu gören adam, görüntüleri ileride açacağı davada delil olarak kullanmak amacıyla kaydetmeye başladı.

Kayıtlarda kadının kıyafetlerini değiştirdiği, diğer erkekle sarıldığı ve evin içerisinde çıplak şekilde dolaştığı; erkeğin ise bir süre koltukta uzandığı görüldü. Adam daha sonra bu görüntülerle birlikte eşi ve birlikte olduğunu öne sürdüğü kişi hakkında, evlilikten doğan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

Talep ettiği tazminat miktarı 2 milyon Yeni Tayvan doları, yani yaklaşık 68 bin dolar oldu.

DAVAYI KAZANDI, TAZMİNATA HAK KAZANDI

Mahkeme, kadın ile diğer erkeğin ilişkisinin sıradan arkadaşlık sınırlarını aştığı sonucuna vardı. Bunun üzerine ikilinin adama 500 bin Yeni Tayvan doları tazminat ödemesine karar verildi.

Ancak adamın hukuk mücadelesi burada sona ermedi. Çünkü davayı kazanmasını sağlayan görüntüleri elde etme yöntemi bu kez kendisini sanık durumuna düşürdü.

BU KEZ EŞİ ONA DAVA AÇTI

Kadın, özel hayatına ait görüntülerin kendisinden izin alınmadan kaydedildiğini belirterek eşinden şikayetçi oldu. Adam ise söz konusu görüntülerin daha önce hukuk mahkemesi tarafından delil olarak kabul edildiğini savundu ve yaptığı kaydın hukuken haklı bir gerekçeye dayandığını ileri sürdü. Mahkeme ise bu savunmayı kabul etmedi.

Kararda, evlilikten kaynaklanan yükümlülüklerin kişinin özel hayatının gizliliği hakkından üstün olmadığı vurgulandı. Adamın görüntüleri bilinçli şekilde kaydettiği sonucuna varıldı.

ROBOT SÜPÜRGENİN IŞIKLARI DA YETERLİ OLMADI

Mahkeme, robot süpürgenin çalışırken çıkardığı seslerin veya yanan ışıklarının kadının kayıt yapıldığını bildiğini kanıtlamak için yeterli olmadığına da hükmetti.

Başka bir ifadeyle cihazın çalıştığının fark edilebilmesi, kadının görüntülerinin kaydedilmesine rıza gösterdiği anlamına gelmedi.

Sonuçta eşinin kendisini aldattığını kanıtlayan ve açtığı tazminat davasını kazanan adam, görüntüleri hukuka aykırı şekilde kaydettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 150 bin Yeni Tayvan doları para cezası verildi.

DAVAYI KAZANDI AMA ÖZGÜRLÜĞÜNDEN OLDU

Tayvan yasalarına göre bir kişinin özel faaliyetlerini veya mahrem bilgilerini izinsiz şekilde gizlice kaydetmek ya da paylaşmak 3 yıla kadar hapis ve 300 bin Yeni Tayvan dolarına kadar para cezasıyla sonuçlanabiliyor. Sıra dışı dava sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı olayla ilgili, adamın bir açıdan mağdur olduğunu belirterek hem evliliğini hem de özgürlüğünü kaybettiği yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı ise aldatmayı kanıtlamanın zor olabileceğini ancak mesaj kayıtları, otel faturaları ve finansal işlemler gibi hukuka uygun yöntemlere başvurulabileceğini belirterek adalet arayışının da yasaların sınırları içerisinde kalması gerektiğini savundu.