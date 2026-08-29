Eylül ayında eski sevgilileri geri dönecek burçlar belli oldu

Eylül ayında aşk hayatında geçmiş yeniden gündeme geliyor. Astrologların yorumlarına göre Yay ve İkizler burçlarını eski sevgililerinden gelecek sürpriz bir mesaj veya beklenmedik bir karşılaşma bekliyor. Ancak bu dönüşün yeni bir başlangıçtan çok geçmişin yeniden sınanması olabileceği belirtildi. Astrologlardan ise dikkat çeken bir uyarı geldi: "Denenmişi yeniden denemeyin!"

YAY BURÇLARI GEÇMİŞTEN GELEN AŞKA DİKKAT

Özgürlüğüne düşkün yapısıyla bilinen Yay burçları, Eylül ayında geçmiş ilişkileriyle yeniden karşılaşabilir. Uzun süredir görüşmediği bir eski sevgiliden mesaj almak ya da beklenmedik bir karşılaşma yaşamak mümkün olabilir.

Ancak astrologlar, geçmişte yaşanan sorunların yeniden gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Özellikle duygusal bir anın etkisiyle hızlı karar verilmemesi gerektiği belirtildi.

İKİZLER BURCUNDA ESKİ DEFTERLER AÇILIYOR

Eylül ayında geçmişten haber alması beklenen bir diğer burç ise İkizler. Eski sevgilinin yeniden iletişim kurması, yarım kalmış bir konuşmanın tamamlanması veya "Acaba yeniden olur mu?" düşüncesinin ortaya çıkması mümkün.

Fakat astrologlara göre bu dönüş, mutlaka yeni bir başlangıç anlamına gelmiyor. Geçmişte ilişkinin bitmesine neden olan problemlerin hala devam edip etmediği iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Eylül ayında geçmişten gelen kişilerin yarattığı duygusal dalgalanmanın, yeni başlangıçların önüne geçebileceği ifade edildi.