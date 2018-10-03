'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

Bahçelievler’de 28 Nisan 2017 günü yaşanan olayda Yılmaz G. 3 çocuğu ile birlikte kahvaltı yaptığı esnada hamile eşi Hülya G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, kendisin aldattığını düşündüğü eşini 5 yerinden bıçakladı. Yılmaz G.'nin 'Eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz G. avukatıyla birlikte katılırken, müşteki eşi de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Yılmaz G.’nin hamile olduğunu bildiği eşini yaşamsal tehlike geçirecek şekilde bıçaklayarak yaraladığı, bu nedenle gebe olduğu bilinen 'Eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

YALVARDI

Duruşmada mağdur olduğunu ve şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen Hülya G.,“Çok mağduruz. Eşimin serbest kalmasını istiyorum. 2 senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde yaşanan şeyler bunlar. Eşim perişan ben perişan. Lütfen onu serbest bırakın” dedi.