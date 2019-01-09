Aldatma nedeni narsisistik mi, dürtüsellik mi?

Dürtüsel aldatma ile narsisistik aldatma birbirinden farklıdır. Dürtüsel aldatma eylemin sonuçlarının ne olacağını düşünmeden o anlık gelişen, durdurulamayan sonu büyük olasılıkla da cinsellik ile biten aldatma biçimidir. Narsisistik aldatma ise günümüzde aslında birçok kişinin yaşadığı ancak farkına varamadığı bir aldatma şeklidir.
ÖNEMSENME İHTİYACI
Narsisistik türde insanlar onaylanma, çevre tarafından kabul görme ve önemli hissetme ihtiyacı içerisinde olurlar. Bu tatmini de çevrelerindeki yakın gördükleri karşı cinsten sağlamaya çalışırlar. Bu tarz aldatmalarda kişiler temelde kendilerini daha yetersiz hissettikleri için önemli olabilmeye ihtiyaç duyarlar.
Partneri baştan çıkarma süreci onlar için daha önemlidir. Özellikle de daha zor görünen bir hedef seçmek tatmin derecesini arttırır. Seçilen kişinin de çevre tarafından önemli görülmesi durumunda bu ilişki biçimi aldatan kişinin zihnindeki beklediği şemaya uyar ve bu durum onu, hazzı besler.
Baştan çıkarabilmek için güzel sözler, şık yemekler, hediyeler alabilir, kaçamaklar yapmak isteyebilir. Kendi centilmen davranışlarını karşı tarafta görebilmeye aşık olmak yaşanan ilişkinin ayna görevi yaptırdığı ayrıntısını unutturur.
İLİŞKİLER AYNADIR
İlişkiler aynadır. Herkes kendisini ilişkiler içerisinde tanır. Burada aldatan kişi, ilişkide olduğu kişiyi tavlayabilmeye çalışırken kendisini tanımaya başlar. Daha iyi iletişim kurabilme yeteneğini, kadınlar/erkekler üzerindeki yaptırımını, beğenilme düzeyini, cinsel yeteneklerini görür.
Başka biri tarafından ne kadar arzulandığını, istendiğini hissetmek ister. Bu sebeple karşı taraftan gelecek olan güzel sözler geri bildirimler önemlidir. Zamanla bu baştan çıkarma onaylanma ve beğenilme isteği paylaşımlar arttıkça duygusal bir ilişki biçimine de dönüşebilir. Bazı insanlar buradaki duruma sınır koyup daha flörtüz yapıda kalmayı başarabilirlerken, bazıları da bu tarz ilişkilerde kapılıp duygusallık yaşayabilirler.
NARSİSİSTİK ZAAFLARI FARK ETMEK
Bazı kişiler özellikle bu duygusallığa kapılıp evliliklerini, mevcut ilişkilerini sonlandırabilir, mutluluklarını da bozabilmektedirler. Bu noktada aldatma biçimde ki narsisistik zaafları fark etmek kişinin sonuçları ağır olabilecek davranışlardan da kendilerini korumaları açısından önemlidir.
Bu tarz kişiler aldatmayı kendilerine hak görebilir. Hatta eşlerinin olumsuz davranışlarını düşünür, aldatmalarına haklı sebepler ararlar. Bazen de aldatmayı partnerin hak ettiği gibi çarpık bir düşünceleri olabilir ve cezalandırma isteği gibi de görülebilir.
Dışarıda aldatmaya kendilerini kaptırdıkları için çok zaman evlerini ihmal edebilirler. İhmal edilen partnerde aldatan kişiyi ihmal edildiği için ve diğer başka sebeplerle aldatabilir ancak çoğu zaman aldatan kişi ilişkisini örtbas etmeye çalışmakla o kadar meşgul olur ki karşı taraftaki emareleri göremez.
Bu durumu fark etmez. Bazen de bu kişilerde aldatmanın sebebi cinsel yönden yetenekli olduğunu göstermeye çalışmak olabilmektedir.
Genellikle narsisistik aldatmalarda karşı tarafın kendisini başka biri ile önemli hissetmesi temeline dayanır ve bu yüzden aldatılan partnerin çevresi tarafından önemli biri olması, güçlü kalması ve diğer insanların kendisine hayran olması, aldatan partnerin kendisinden tekrar hoşlanması döngüsünü başlatabilir.
Melda YAKUPOĞLU
Uzman Klinik Psikolog
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