Aldatma nedeni narsisistik mi, dürtüsellik mi?

Dürtüsel aldatma ile narsisistik aldatma birbirinden farklıdır. Dürtüsel aldatma eylemin sonuçlarının ne olacağını düşünmeden o anlık gelişen, durdurulamayan sonu büyük olasılıkla da cinsellik ile biten aldatma biçimidir. Narsisistik aldatma ise günümüzde aslında birçok kişinin yaşadığı ancak farkına varamadığı bir aldatma şeklidir.

ÖNEMSENME İHTİYACI

Narsisistik türde insanlar onaylanma, çevre tarafından kabul görme ve önemli hissetme ihtiyacı içerisinde olurlar. Bu tatmini de çevrelerindeki yakın gördükleri karşı cinsten sağlamaya çalışırlar. Bu tarz aldatmalarda kişiler temelde kendilerini daha yetersiz hissettikleri için önemli olabilmeye ihtiyaç duyarlar.

Partneri baştan çıkarma süreci onlar için daha önemlidir. Özellikle de daha zor görünen bir hedef seçmek tatmin derecesini arttırır. Seçilen kişinin de çevre tarafından önemli görülmesi durumunda bu ilişki biçimi aldatan kişinin zihnindeki beklediği şemaya uyar ve bu durum onu, hazzı besler.

Baştan çıkarabilmek için güzel sözler, şık yemekler, hediyeler alabilir, kaçamaklar yapmak isteyebilir. Kendi centilmen davranışlarını karşı tarafta görebilmeye aşık olmak yaşanan ilişkinin ayna görevi yaptırdığı ayrıntısını unutturur.