Aldığı yaralara dayanamadı! Şempanzeyi diğer şempanzeler öldürdü

Dört yaşındaki Baran, İran'ın başkenti Tahran'daki Eram Park Hayvanat Bahçesi'nden Kenya, Laikipia'daki Sweetwaters Şempanze Koruma Alanı'na nakledildikten sadece aylar sonra öldü.

Barınağa geldikten sonra 90 gün karantinada tutulan ve fiziksel temas kuramadığı diğer primatları uzaktan gözlemleyen Baran, tutulduğu alanı aşarak kendisini döven şempanzelerle karşılaştı. Hayvanat bahçesinden bir yetkili, ''Ne yazık ki, Baran güvenlik mandallarını kırdı ve bu onu diğer şempanzelerin bitişiğindeki ayırma alanına götürdü'' dedi.

ALDIĞI YARALARA YENİK DÜŞTÜ

Barınağa gelmeden önce insanlarla iç içe bir yaşam geçiren şempanze, diğer şempanzelerin saldırmasıyla ciddi yaralar aldı. Barınak yetkilileri hayvanı son anda kurtarmayı başarsa da daha sonra aldığı yaralara yenik düşen Baran yaşatılamadı.

''ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ''

Eram Hayvanat Bahçesi'nden bir sözcü, "Şempanzeler, sağlıklı ve doğal bir yaşam için gerekli becerileri kazanmak için kendi sosyal grupları içinde yaşaması gereken sosyal yaratıklardır. 34 şempanzeden oluşan büyük bir ailenin genç bir üyesi olacak olan Baran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bizi yasa boğdu diyebilirim " dedi.

Şempanze, erken doğduğu ve bu nedenle bakımı daha zor olduğu için annesi onu reddettikten sonra insanlar tarafından büyütüldü. Baran, diğer şempanzelerden izole bir şekilde yaşamaya devam etmesinin sağlıksız olduğu ve gelişiminin olumsuz olabileceği düşünüldüğü için de yaz aylarında Kenya'daki barınağa nakledilmişti.

