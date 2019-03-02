HABER

Aldıkları 1’incilik ile tıp sektörüne katkı sağlayacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 50’inci İstanbul-Avrupa Bölge Yarışmasında 12 dalda 1245 proje arasında Kimya Dalında Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencileri, Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval birinci oldu.Danışman öğretmen Öznur Pamukçu Gezer ile 10’uncu sınıf öğrencileri Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval, ameliyatlar esnasında hasta vücudunda unutulan yabancı cisimlere karşı olarak “Poli (Vinil Pirolidon), Magnetit Nanoliflerinin Sentezi ve Ferro-Spanç Üretimi” konulu proje tasarladılar.

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 50’inci İstanbul-Avrupa Bölge Yarışmasında 12 dalda 1245 proje arasında Kimya Dalında Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencileri, Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval birinci oldu.
Danışman öğretmen Öznur Pamukçu Gezer ile 10’uncu sınıf öğrencileri Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval, ameliyatlar esnasında hasta vücudunda unutulan yabancı cisimlere karşı olarak “Poli (Vinil Pirolidon), Magnetit Nanoliflerinin Sentezi ve Ferro-Spanç Üretimi” konulu proje tasarladılar. Tasarladıkları bu proje ile ödül alarak Türkiye finaline gitmeye hak kazandılar.
“İnsan sağlığına katkıda bulunmuş olacağız”
Çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek cümlelerine başlayan Kültür Koleji Fen Lisesi Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Öznur Pamukçu Gezer, “Tıp sektöründe sargı bezi olarak kullanılan araçlara farklı bir bakış açısı gelişti öğrencilerimiz. Bir polimer malzeme ürettiler. Kimyasal bir yöntem ile sargı bezlerinin aralarına yerleştirerek yeni bir bakış açısı getirdiler. Ameliyat sonrası hastada vücudunda unutulan sargı bezlerinin normal şartlarda görüntülenme problemi olabiliyor ve bu da hastaların ölümüne sebebiyet veriyor. Bu nedenle bizim kullandığımız sargı bezlerinin içerisinde ki demir partikülleri görüntülemeye katkı sağlayacak ve bu tarz hasta kayıplarının önüne geçecek. Böylece insan sağlığına katkıda bulunmuş olacağız” dedi.
“Projemizin amacı insan hayatı kurtarmak”
Sargı bezlerinin hastaların vücudunda unutulması sonucunda ölümlere yol açtığını ve amaçlarının insan hayatı kurtarmak olduğunu söyleyen proje sahiplerinden Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencisi Sude Nur Yıldırım, “Birçok hasta iyileşse dahi vücudunda unutulan sargı bezi ve benzeri maddeler yüzünden hayatını kaybedebiliyor. Biz bu ölümlerin önüne geçmek istedik. Bu sebeple içlerine röntgen, ultrason ve benzeri görüntüleme sistemlerinde görünebilmeleri için manyetik partikül kattık” dedi. Hafta sonları da okulda proje için çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Çok çalıştık, çok emek verdik ve sonunda çok kıymetli bir tecrübe elde ettik” şeklinde konuştu.
Projenin bir diğer sahibi olan Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencisi Yasemin Kaval, “Projemiz yaklaşık 1 buçuk yıl sürdü. Çok emek verdik ve karşılığını aldık. Çok mutlu ve gururluyuz” dedi.
“Öğrencilerimizin bilimsel projeler yapmalarını sağlıyoruz”
Öğrencilerinin Türkiye finalleri ile yola devam edeceklerini söyleyen Kültür Koleji Fen Lisesi Müdürü Selin Tataroğlu, “Tüm katılımcılar arasında çok güzel projeler vardı. Bizim çocuklarımızda aynı şekilde çok emek vererek hazırlandılar ve sonuç hepimizi mutlu etti” dedi. Fen Lisesinin kuruluş amacının sayısal alanda yetenekli öğrencileri geliştirmek ve birer bilim insanı yetiştirmek olduğunun altını çizen Tataroğlu, “Bu süreçte öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlarken diğer yandan ise bilimsel projeler yapmalarını sağlıyoruz. Bilimi anlamak ve hayata geçirmek, teknolojiyi etkin kullanmak ve işlevselliğini arttırmak temel hedeflerimiz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Sanatla ve sanata hayranlıkla geçen bir ömürSanatla ve sanata hayranlıkla geçen bir ömür
Dilan, Hazar, Melisa kadınlara karşı ön yargılara “Biz Yokuz” dediDilan, Hazar, Melisa kadınlara karşı ön yargılara “Biz Yokuz” dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Trump'tan 'Otto Warmbier' açıklaması: Yanlış anlaşıldım

Trump'tan 'Otto Warmbier' açıklaması: Yanlış anlaşıldım

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Hakkari'den kahreden şehit haberi

TSK duyurdu! Cumartesi sabahı kahreden haber

Ege'de Kuşadası açıklarında deprem! (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ege'de korkutan deprem!

TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...

Akılalmaz olay! Küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldürdü

Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.