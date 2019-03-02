Aldıkları 1’incilik ile tıp sektörüne katkı sağlayacaklar

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 50’inci İstanbul-Avrupa Bölge Yarışmasında 12 dalda 1245 proje arasında Kimya Dalında Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencileri, Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval birinci oldu.

Danışman öğretmen Öznur Pamukçu Gezer ile 10’uncu sınıf öğrencileri Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval, ameliyatlar esnasında hasta vücudunda unutulan yabancı cisimlere karşı olarak “Poli (Vinil Pirolidon), Magnetit Nanoliflerinin Sentezi ve Ferro-Spanç Üretimi” konulu proje tasarladılar. Tasarladıkları bu proje ile ödül alarak Türkiye finaline gitmeye hak kazandılar.

“İnsan sağlığına katkıda bulunmuş olacağız”

Çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek cümlelerine başlayan Kültür Koleji Fen Lisesi Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Öznur Pamukçu Gezer, “Tıp sektöründe sargı bezi olarak kullanılan araçlara farklı bir bakış açısı gelişti öğrencilerimiz. Bir polimer malzeme ürettiler. Kimyasal bir yöntem ile sargı bezlerinin aralarına yerleştirerek yeni bir bakış açısı getirdiler. Ameliyat sonrası hastada vücudunda unutulan sargı bezlerinin normal şartlarda görüntülenme problemi olabiliyor ve bu da hastaların ölümüne sebebiyet veriyor. Bu nedenle bizim kullandığımız sargı bezlerinin içerisinde ki demir partikülleri görüntülemeye katkı sağlayacak ve bu tarz hasta kayıplarının önüne geçecek. Böylece insan sağlığına katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

“Projemizin amacı insan hayatı kurtarmak”

Sargı bezlerinin hastaların vücudunda unutulması sonucunda ölümlere yol açtığını ve amaçlarının insan hayatı kurtarmak olduğunu söyleyen proje sahiplerinden Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencisi Sude Nur Yıldırım, “Birçok hasta iyileşse dahi vücudunda unutulan sargı bezi ve benzeri maddeler yüzünden hayatını kaybedebiliyor. Biz bu ölümlerin önüne geçmek istedik. Bu sebeple içlerine röntgen, ultrason ve benzeri görüntüleme sistemlerinde görünebilmeleri için manyetik partikül kattık” dedi. Hafta sonları da okulda proje için çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Çok çalıştık, çok emek verdik ve sonunda çok kıymetli bir tecrübe elde ettik” şeklinde konuştu.

Projenin bir diğer sahibi olan Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencisi Yasemin Kaval, “Projemiz yaklaşık 1 buçuk yıl sürdü. Çok emek verdik ve karşılığını aldık. Çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

“Öğrencilerimizin bilimsel projeler yapmalarını sağlıyoruz”

Öğrencilerinin Türkiye finalleri ile yola devam edeceklerini söyleyen Kültür Koleji Fen Lisesi Müdürü Selin Tataroğlu, “Tüm katılımcılar arasında çok güzel projeler vardı. Bizim çocuklarımızda aynı şekilde çok emek vererek hazırlandılar ve sonuç hepimizi mutlu etti” dedi. Fen Lisesinin kuruluş amacının sayısal alanda yetenekli öğrencileri geliştirmek ve birer bilim insanı yetiştirmek olduğunun altını çizen Tataroğlu, “Bu süreçte öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlarken diğer yandan ise bilimsel projeler yapmalarını sağlıyoruz. Bilimi anlamak ve hayata geçirmek, teknolojiyi etkin kullanmak ve işlevselliğini arttırmak temel hedeflerimiz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

