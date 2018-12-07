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Yunanistan'daki Aleksandros Grigoropulos'u anma gösterilerinde olaylar çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2018 01:20 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla öldürülmesinin 10. yılı nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi. Polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı, 37 kişi gözaltına alındı.

Atina ve Selanik'teki olaylarda gözaltına alınan 37 kişiden 1'i tutuklanırken, Selanik'te metro inşaatında yangın çıktı.

Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin 10. yılı nedeniyle düzenlenen protestolarda, polis ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 37 kişiden 1'i tutuklandı.
Bazı öğrenci dernekleri ve sol grupların çağrısıyla yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından yüzleri maskeli grupların taş, havai fişek ve molotofkokteyli atması üzerine, polis, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Yunan polisinden alınan bilgiye göre, başkentte şimdiye kadar 30 kişi gözaltına alındı.
Olaylarda çok sayıda binada hasar oluşurken bir apartman dairesinde yangın çıktı. Çevredeki bazı araçlar da yandı. Atina'da öğleden bu yana aralıklarla düzenlenen gösterilere karşı alınan olağanüstü güvenlik önlemleri kapsamında polis helikopterleri ve insansız hava araçları gün boyunca gözetleme yaptı.
Yaklaşık 2 bin 500 polisin görev yaptığı gösteriler nedeniyle kent merkezindeki yollar saatlerce kapalı kaldı.
Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te de göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı. Öte yandan, olaylar sırasında metro şantiyesinde yangın çıktı.
Aleksandros Grigoropulos isimli öğrenci, 6 Aralık 2008'de iki polis memurunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da alevlenen isyanlar iki hafta sürmüş, kentte hayatı felce uğratmıştı.
Grigoropulos'a kasıtlı olarak ateş ettiği belirlenen polislerden biri müebbet, diğeri de 10 yıl hapse mahkum edilmişti. (AA)
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Avrupa baharı
bu kargaşanın arkasında kesin Fetönün parmağı var :)))
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