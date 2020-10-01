Aleksey Navalni: Rus muhalif lider, zehirlenmesiyle ilgili olarak Putin'i suçladı

Rusya'ya döndüğünde çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Navalni, "Rusya'nın çeşitli bölgelerini dolaşmaya, otellerde kalmaya, odalardaki suyu içmeye devam edeceğim. Başka ne yapabilirim? Putin'in görünmez katillerine karşı pek bir şey yapılamaz" diye konuştu.

44 yaşındaki Navalni Sibirya'daki Tomsk şehrinden Moskova'ya giden uçakta rahatsızlanıp bayılmış, uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı. Buradaki bir hasteneye kaldırılan Navalni'nin daha sonra tedavi için Almanya'ya sevkine izin verilmişti.

Muhalif liderin ekibi de daha önce Navalni'nin Putin'in emriyle zehirlendiğini iddia etmiş, Kremlin ise iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Almanya'daki tedavisi sonrası hastaneden taburcu edilmesinin ardından ilk kez konuşan Navalni, başına gelenlerin başka bir açıklaması olmadığını söyledi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Ağustos ayında Noviçok sinir gazı ile zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçladı.

Yardımcıları önce Navalni'nin Tomsk'ta uçağa binmeden önce havaalanında içtiği çaydan zehirlenmiş olabileceğini belirtmiş, daha sonra ise zehrin kaldığı oteldeki su şişesinde bulunduğunu açıklamıştı.

Navalni'nin tedavi gördükten sonra bir hafta önce taburcu edildiği Berlin'deki Charite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 24'ü yoğun bakımda olmak üzere Navalni'nin toplam 32 gün hastanede tedavi gördüğü, ancak tamamen iyileşmesinin uzun bir süreç alacağı kaydedilmişti.

Navalni, Berlin'de karısı ve oğlunun kendisine eşlik ettiğini, taburcu olduktan sonra parkta yürüyüşlere çıktığını söyledi.

Almanya, toksikoloji testlerinde Navalni'nin askeri alanda kullanılan Noviçok sinir gazı ile zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamış, Fransa ve İsveç'te yapılan testlerde de bu bulgular doğrulanmıştı.

'Navalni Batılı güvenlik servislerine çalışıyor'

İddiaları reddeden Kremlin, Batılı liderleri Navalni'nin rahatsızlığı ile ilgili dezenformasyon kampanyası başlatmakla suçluyor.

Rusya'daki doktorlar tarafından yapılan testlerde Navalni'de herhangi bir toksik maddeye rastlanmadığı ifade edilmişti.