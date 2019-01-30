Aleksis Çipras güvenoyu aldı

Yunanistan’da Başbakan Alexis Çipras liderliğindeki hükümet, mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.
Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan müzakerelere ANEL Partisi tepki göstermiş, Başbakan Aleksis Çipras’ın liderlik ettiği Syriza Partisi ile yaptığı koalisyondan ayrılmıştı. Koalisyonun sona ermesiyle Çipras hükümeti, meclisten 148’e karşı 151 güvenoyu alarak galip ayrıldı.
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