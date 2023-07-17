MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeni anne olmuştu! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün boşandı

Yeni anne olmuştu! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün boşandı

17.07.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Ahsen karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yağmur Ün'den üzen haber geldi. Geçen sene Haziran ayında Doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturan ünlü çift 16 Aralık 2022'de de kızları Su Diana'yı kucaklarına almışlardı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü ve anlaşmalı olarak boşandı.

Yer aldığı Alemin Kıralı dizisi ile tanınan genç oyuncu Yağmur Ün'den üzen haber geldi. Geçen yıl Haziran ayında sevgilisi Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturan Yağmur Ün'ün evliliği kısa sürdü ve çift anlaşmalı olarak boşandı.

Yağmur Ün doktor olan sevgilisiyle sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti Ün'ün düğünün hemen ardından hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Düğün öncesi hamile olduğu için dahil olduğu projeden de ayrılan Yağmur Ün kısa bir süre sonra da anne olmuştu.

Yağmur Ün BEBEPİ

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün kızına Su Diana adını vermişti. Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayarak boşandı.

Yağmur Ün 1

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen dün Kartal Adliyesi'nde 14. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdılar.

Yağmur Ün 2

Çift, çocukları Su Diana'nın velayeti konusunda da anlaştı ve velayet annede kaldı.

Yağmur Ün 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Öldü' haberlerinden bıktı! Avukat tutup...'Öldü' haberlerinden bıktı! Avukat tutup...
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Ün Alemin Kıralı dizisi Oyuncu sevgilisi karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu
Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.