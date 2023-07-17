Yeni anne olmuştu! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün boşandı

Yer aldığı Alemin Kıralı dizisi ile tanınan genç oyuncu Yağmur Ün'den üzen haber geldi. Geçen yıl Haziran ayında sevgilisi Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturan Yağmur Ün'ün evliliği kısa sürdü ve çift anlaşmalı olarak boşandı.

Yağmur Ün doktor olan sevgilisiyle sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti Ün'ün düğünün hemen ardından hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Düğün öncesi hamile olduğu için dahil olduğu projeden de ayrılan Yağmur Ün kısa bir süre sonra da anne olmuştu.

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün kızına Su Diana adını vermişti. Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayarak boşandı.

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen dün Kartal Adliyesi'nde 14. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdılar.

Çift, çocukları Su Diana'nın velayeti konusunda da anlaştı ve velayet annede kaldı.



