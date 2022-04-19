Alerji sezonunun yaklaşmasıyla zor günler geçirenler için hayat kurtarıcı ürünler

Yaşam alanınızdaki ürünleri alerjiye uygun hâle getirirseniz rahat nefes almanın tadını çıkarabilirsiniz. Bunun için ister yatak odanızda ister çalışma ortamınızda olsun kullandığınız çoğu ürünün antialerjik olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Geceleri yatarken kullandığınız nevresimden evcil hayvanlarınız için tercih ettiğiniz spreylere kadar birçok ürün ile alerjinin rahatsız eden etkilerinden kurtulabilirsiniz. Gelin, alerjisi olan insanları büyük bir dertten kurtaracak ve hayat kalitelerini arttıracak ürünleri beraber inceleyelim!

1. Odanızdaki nem oranını Xiaomi ile dengede tutun

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Alerjiniz varsa nefes almak bazı zamanlarda zor bir durum hâline gelebilir. Hayatınızı kolaylaştırmak ve rahat nefes almak için Xiaomi Mi Smart Antibakteriyel Hava Temizleyici'yi kullanabilirsiniz. 4.5 litrelik su deposuna sahip olan hava temizleyici 15 saat boyunca odanızdaki nem dengesini doğru oranda tutuyor. Gece boyu kullanarak sağlıklı ve deliksiz bir uyku çekebilirsiniz. 3 farklı modu bulunan ürünün dilediğiniz modunu tercih ederek odanızdaki nemi dengeleyebilirsiniz. iOS ve Android cihazlarla uyumlu olan hava temizleyiciyi telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Evinize hem uyum sağlayan hem temiz hava getiren şık ve minimal tasarıma sahip ürünü incelemek için:

2. Demirkol Taşınabilir Hava Nemlendirici sayesinde alerjinizle her yerde baş edebilirsiniz

Yaşam ortamının nemli olması rahat nefes alabilmeniz için oldukça önemli. Demirkol Taşınabilir Hava Nemlendirici'yi iş yerinde, okulda, arabada ve daha birçok yaşam alanında kullanabilirsiniz. Taşınabilir yapısı sayesinde çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Cilt ve burun kuruluğuna iyi gelen ürün, virüslerin neden olduğu semptomları hafifletebiliyor. USB bağlantısı ile kolayca kullanılabiliyor, sessiz çalışma özelliği sayesinde ortamdaki insanları rahatsız etmiyor. Farklı ışık tasarımıyla hem eğlenceli bir görüntü sunuyor hem rahatça nefes almanıza yardımcı oluyor. Sürekli ve aralıklı olmak üzere iki farklı püskürtme moduna sahip ürün ile odadaki nemi dengede tutabilirsiniz.

3. Sağlıklı bir uyku için antialerjik Linnda Home Microfiber Yorgan'ı tercih edin

Linnda Home Microfiber Yorgan sayesinde deliksiz ve rahat bir uykunun tadını çıkarabilirsiniz. Yumuşak dokusu ile hem konforlu hem sağlıklı uyku keyfi yaşayabilirsiniz. Antibakteriyel ve antialerjik özelliğe sahip yorgan, gece boyu rahat nefes almanıza yardımcı oluyor ve bakteri oluşumunu önlüyor. Higroskopik özelliği sayesinde fazla nemi emiyor. Vücut ısısına uyum sağlayarak deliksiz ve konforlu bir uyku imkânı sağlıyor. Silikon dolgusu, yumuşak ve hafif yapısı sayesinde yorganın altında rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Linnda Home Microfiber Yorgan ile alerjinizi kontrol altına alabilirsiniz.

4. VESTEL Flora Doğa Klima ile alerjinizi dengede tutun

Yaz aylarında sıcak havalardan etkileniyorsanız doğru klima seçimi ile alerjinizi denge altında tutabilir, hayatınızı konforlu hâle getirebilirsiniz. VESTEL Flora Doğa Klima, odadaki fazla nemi alarak ortamın daha ferah ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Dışarıdaki hava koşullarının yoğun etkisini azaltıyor. Toz filtresi sayesinde tüy, toz gibi partikülleri topluyor. Toz filtresini kolayca temizleyebilirsiniz. Catechin filtre özelliği ile evinizin hava kalitesini artırabilirsiniz. Rahatlatıcı etkiye sahip olan yeşil çay yapraklarından elde edilen Catechin özünden faydalanarak sağlıklı hava ortamı yaratabilirsiniz. İyonizer filtresiyle de rahat nefes almak ve dinç hissetmek için gerekli olan negatif iyon yüklü temiz havanın oluşmasını sağlıyor.

5. Yüksek emiş gücüne sahip olan BISSELL PowerFresh Buhar Makinesi ile odanızdaki tüm tozları toplayın

BISSELL PowerFresh Buhar Makinesi'nin Lift-Off teknolojisi ile buharın gücünü evinizde hissedebilirsiniz. Zeminleri kolayca temizleyebilir ve hijyenik hâle getirebilirsiniz. Ürün; bakterilerin ve mikropların %99,9'unu temizliyor. Uzun hortumu sayesinde kolay kullanım imkânı sağlıyor. Manuel ayar kontrol paneli ile evinizdeki yüzeyleri kolayca temizleyebilirsiniz. Döner üçgen başlığı sayesinde evinizde her köşede maksimum hijyen sağlayabilirsiniz. Ayarlamalı başlığının avantajından yararlanarak evinizdeki tüm tozları kolayca toplayabilirsiniz. Çeşitli aparatlara sahip BISSELL PowerFresh Buhar Makinesi ile tüm yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Evinizdeki tüm tozları ortadan kaldırarak kolay şekilde nefes alabilirsiniz.

6. Yatak odanızda antialerjik RTYUIO Nevresim Takımı'nı tercih edin

%100 pamuk kullanılarak tasarlanan RTYUIO Nevresim Takımı sayesinde uykunuzu daha konforlu hâle getirebilirsiniz. Nevresim takımı ipek ve pamuk kumaştan üretiliyor. Bu sayede yumuşaklığı ve rahatlığı yatağınıza getiriyor. Antialerjik yapısıyla gece boyu rahat uyku uyumanıza yardımcı oluyor. Böylelikle deliksiz ve derin uykunun tadını çıkarabilirsiniz. Sabahları burun ya da boğaz kuruluğu olmadan dinç şekilde kalkabilirsiniz. Alerjen etkenlerle başa çıkmak için RTYUIO Nevresim Takımı'nı tercih edebilirsiniz. Ürün hem uyku konforunuzu artırıyor hem şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

7. Varol Microfiber Antialerjik Yastık ile uyku konforunuzu üst seviyeye taşıyın

Doğru yastık seçimiyle uyku konforunuzu artırabilirsiniz. Varol Microfiber Antialerjik Yastık alerjinizi dengede tutarken aynı zamanda boyun sağlığınızı da koruyor. Sağlıklı uykunun tadını Varol Microfiber Yastık ile çıkarabilirsiniz. Antialerjik özelliği sayesinde gece boyunca rahat uyumanızı sağlıyor. Sabahları dinç uyanmanıza yardım ediyor. Kaliteli uykunun yanı sıra gün boyu alerjinin etkilerini azaltıyor. Cilde temas ettiğinde alerji riski taşımıyor ve cildi koruyor. Her mevsimde kullanılabilen Varol Microfiber Yastık ile alerjinizi yaşam boyu dengede tutabilirsiniz.

8. Mutbirlik Aloe Vera Bitkisi'nin faydalarından yararlanın

Evinizde bitki kullanmayı seviyor ama alerjinizin kötüye gideceğinizi düşünüyorsanız Mutbirlik Aloe Vera Bitkisi ile bu korkunuzu yenebilirsiniz! Aloe vera bitkisi odadaki havayı temizliyor. Kozmetik malzemelerinde de sık sık kullanılan aloe vera cilde iyi geldiği gibi odada bulunan zararlı partikülleri ya da kimyasalları da temizliyor. Bu sayede odada rahat nefes almayı ve sağlıklı bir hayat yaşamayı mümkün kılıyor. Alerjinize iyi gelecek olan aloe verayı gönül rahatlığıyla odanızda, mutfağınızda, salonunuzda, çalışma odanızda, iş yerinizde ve daha birçok yaşam alanınızda tercih edebilirsiniz.

9. Scotch-Brite Tüy Toplayıcı ile evcil hayvanlarınızın tüylerinden kurtulabilirsiniz

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Evde evcil hayvan besliyorsanız ve tüye alerjiniz varsa Scotch-Brite Tüy Toplayıcı ile rahat bir nefes alabilirsiniz. Maksimum seviyede tüy toplayabilen Scotch-Brite ile koltuklardaki, kıyafetlerdeki, halıdaki ve daha birçok yerdeki tüyleri kolayca toplayabilirsiniz. Evcil hayvan tüyünden tıkanmaya son vererek rahat nefes almanın tadını çıkarabilirsiniz. Yapışkan yüzeyi sayesinde tüyleri kolayca toplayabilirsiniz. Ergonomik tasarımı sayesinde kolayca kullanılabilir. Çantanıza atarak evcil hayvanı olan arkadaşınızın evine gittiğinizde de kullanabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak ve hayvanlarınızdan daha az etkilenmenizi sağlayacak olan Scotch-Brite Tüy Toplayıcı'yı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

10. Pippet Probiyotik Kedi Köpek & Toz Akar Alerji Önleyici Sprey sayesinde evcil dostlarınızla keyifli dakikalar geçirebilirsiniz

Kedi ve köpeklerin tüyleri oldukça sık dökülebilir. Bu durum alerjisi olan insanlar için katlanılması zor bir hâle dönüşebilir. Çarşaf, koltuk, halı gibi birçok eşyanın üzerinde kedi ve köpek tüyü görebilirsiniz. Pippet Probiyotik Alerji Önleyici Sprey küfe, polene, toza ve hayvan alerjisine karşı etki gösteriyor. İçerisindeki probiyotikler sayesinde alerjenleri etkisiz hâle getiriyor. Evinizde hijyenik bir ortam oluşturmak ve evcil hayvanınızla yaşayabilmek için tercih edebilirsiniz. Virüslerin ve zararlı bakterilerin çoğalmasını engelleyerek hastalık riskini azaltıyor. Spreyi çalkalayın ve sıkacağınız yerin kuru olduğundan emin olun, 1 metre uzaklıktan püskürtün. Konforlu bir hayatın tadını çıkarın!