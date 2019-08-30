HABER

Alerjisi olduğu arı sokması sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

BİLECİK’in Göpazarı ilçesinde, evinin bahçesinde oturduğu sırada  arı sokan İbrahim Küçük (62), yaşamını yitirdi.

Alerjisi olduğu arı sokması sonucu öldü

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK’in Göpazarı ilçesinde, evinin bahçesinde oturduğu sırada arı sokan İbrahim Küçük (62), yaşamını yitirdi.
Gölpazarı ilçesinde oturan İbrahim Küçük, önceki akşam arkadaşlarıyla kahvede oturduktan sonra eve gitti. Arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen Küçük’ü, evinin bahçesinde yüzünden arı soktu. Yanındaki arkadaşının aracıyla hastaneye götürülen Küçük, komaya girdi. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Küçük, hayatını kaybetti. İbrahim Küçük’ün ilçede esnaf olan arkadaşı Arslan Altındiş, akşam birlikte oturdukları arkadaşının ölüm haberini alınca çok üzüldüğünü belirterek, “Akşam oturduk beraber çay içtik. Sabah ölüm haberini alınca çok üzüldük. Arılara karşı alerjisi vardı, arı sokmasından hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun” dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları
Polonyalı turist otel odasında ölü bulunduPolonyalı turist otel odasında ölü bulundu
Edirne’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbeEdirne’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.