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  4. Alerjisine rağmen sokak hayvanlarından uzak kalamıyor

Alerjisine rağmen sokak hayvanlarından uzak kalamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Denizlili torna ustası Mustafa Özgen, tüye karşı alerjisi olması ve tedavi görmesine rağmen sokağındaki yaklaşık 20 kedinin bakımını üstlenmeye devam ediyor - Mustafa Özgen: - "Normalde tüylü hayvanlara dokunmam yasak ama onlara duyduğum bu sevgi çok ayrı. O yüzden de katlanıyorum"

DENİZLİ (AA) - BÜŞRA KURU - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hayvan tüyüne karşı alerjisi olan ve tedavi gören hayvansever, mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 sokak kedisinden kopamıyor.

Bala Mahallesi'nde oturan ve bir tekstil fabrikasında torna ustası olarak çalışan 2 çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileri derecede alerji rahatsızlığı bulunduğunu, hastalığı nüksettiğinde nefes darlığı, vücutta şişme, astım ve kızarıklık gibi ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

Yıllardır sokağındaki kedilerin bakımını üstlendiğini, hastalığı sonrasında doktorlar ve çevresindekilerin telkinlerine rağmen kedilerine bakmaya devam ettiğini anlatan Özgen, şöyle konuştu:

"Bakkaldan aldığım salamları sabah işe giderken kedilere veriyorum. Onları besledikten sonra beni otobüs durağına kadar takip ediyorlar. Kaybolmamaları için yarı yolda geri gönderiyorum. Akşam iş dönüşü yolumu gözlüyorlar. Saatimi biliyorlar, hepsi beni sokağın başında bekliyor. İş dönüşü tekrar onları besleyip evime çıkıyorum. 6 yıldır her günüm böyle. 2 günde bir marketten yiyecek alıyorum. Maaşımdan ne kadar gittiğini pek düşünmüyorum, önemsemiyorum da. Ben normalde et tüketmiyorum, onlar için alıyorum. Çalıştığım iş yerinde etli yemek çıktığında da kendi istihkakımı onlara dağıtıyorum."

- "Rahatsızlığım hayvanlara bakmamın önüne geçmedi"

Sokak kedilerine çocuğu gibi baktığını, onlar hasta olduğunda çok üzüldüğünü, çoğu zaman kendi hastalığını düşünmediğini anlatan Özgen, alerjisini her ay düzenli iğne olarak kontrol altında tuttuğunu anlattı.

Özgen, "Normalde tüylü hayvanlara dokunmam yasak ama onlara duyduğum bu sevgi çok ayrı. O yüzden de katlanıyorum. Alerji nüksettiği zaman vücudum şişiyor. Nefes almamı ve beynime giden oksijeni etkiliyor. Bu yüzden burnumdan 6 kez operasyon geçirdim ama tedavi oluyorum. Rahatsızlığım hayvanlara bakmamın önüne geçmedi. Onların karşılıksız sevgisini hissetmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
alerji Hayvansever kedi

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