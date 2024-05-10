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  4. Konya'da korkunç olay! İnşaatta bulundu: 1 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor!

Konya'da korkunç olay! İnşaatta bulundu: 1 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor!

10.05.2024 17:55
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Konya'da bir inşaatın 11'inci katında bir erkek iskeleti bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda iskeletin yaklaşık 1 yıl önce öldüğü belirlenirken iskeletin kime ait olduğuna dair araştırmalar başladı.

Konya'da korkunç olay! İnşaatta bulundu: 1 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor!

Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi'nde yaklaşık 2 yıldır hiçbir çalışma yapılmayan 13 katlı inşaata, bugün inşaat firmasının çalışanları gelip, 11'inci kattaki iş güvenliği için daha önce kurutulan fileyi toplamak istedi. İşçiler, tuvalet bölümünde üzerinde kıyafet bulunan iskeleti görünce, polise haber verdi.

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1 YIL ÖNCE ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

İhbar üzerine adrese giden polis, yaptığı incelemede kemiklerin, üzerindeki kıyafetlere göre erkeğe ait olduğu ve yaklaşık 1 yıl önce öldüğünü değerlendirdi. Yapılan incelemelerinin ardından Konya Şehir Hastanesine morguna götürülen iskelet, kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Konya İskelet İnşaat
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