ALES/1 ne zaman yapılacak? 2022 ALES/1 sınavı başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?

Adayların süratle hazırlandığı ALES, yıl içerisinde 3 kez uygulanacak. ALES/1 başvuru tarihine kısa bir süre kala detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavla alakalı merak edilenler ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. İşte ALES tarihleri ve başvuru günü...

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

17 Nisan 2022'de yapılacak olan ALES/1 başvuruları 21 Şubat 2022'de başlayacak ve 3 Mart 2022'de bitecek. ALES/1 sonuçları ise 12 Mayıs 2022'de erişime açılacak. Peki ALES/2 ve ALES/3 sınavları ve başvuruları ne zaman?

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru işlemleri 24 Haziran 2022'de başlayacak ve 4 Temmuz 2022'de sona erecek.

ALES/2 sınav sonuçları 9 Eylül 2022'de duyurulacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

Yılın 3. ALES'i 20 Kasım 2022'de yapılacak. 30 Eylül 2022'de başlayacak olan ALES/3 başvuruları 10 Ekim 2022'de son bulacak. Sonuçlar ise 9 Aralık 2022'de belli olacak.



