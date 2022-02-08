ALES/1 ne zaman yapılacak? 2022 ALES/1 sınavı başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?

Adayların süratle hazırlandığı ALES, yıl içerisinde 3 kez uygulanacak. ALES/1 başvuru tarihine kısa bir süre kala detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavla alakalı merak edilenler ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. İşte ALES tarihleri ve başvuru günü...
17 Nisan 2022'de yapılacak olan ALES/1 başvuruları 21 Şubat 2022'de başlayacak ve 3 Mart 2022'de bitecek. ALES/1 sonuçları ise 12 Mayıs 2022'de erişime açılacak. Peki ALES/2 ve ALES/3 sınavları ve başvuruları ne zaman?
ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru işlemleri 24 Haziran 2022'de başlayacak ve 4 Temmuz 2022'de sona erecek.
ALES/2 sınav sonuçları 9 Eylül 2022'de duyurulacak.
Yılın 3. ALES'i 20 Kasım 2022'de yapılacak. 30 Eylül 2022'de başlayacak olan ALES/3 başvuruları 10 Ekim 2022'de son bulacak. Sonuçlar ise 9 Aralık 2022'de belli olacak.
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