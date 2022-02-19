ALES 2022 ücreti sınava girecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Akademik kariyer yapmayı amaçlayan kişilerin katıldığı ALES 2022 sınavı başvuruların ardından 17 Nisan Pazar günü yapılacak. ALES başvuru tarihlerinin Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklama ile duyurulmasının ardından ALES 2022 ücreti nedir? ALES başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sınav ne zaman? sorularının yanıtı merak konusu oldu. ALES 2022 ile ilgili ayrıntıları, sınav takvimini ve ALES 2022 sınav ücreti bilgisin, sizler için derledik.

ALES 2022 ÜCRETİ NEDİR?

ALES, her yıl ÖSYM tarafından ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemi olmak üzere iki kez yapılıyor. sınav takvimine göre, 2022-ALES/1 sınavı için başvurular 21 Şubat Pazartesi günü alınmaya başlayacak. Fakat ALES başvuru ücretine ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Geçen sene 145 TL olan sınav ücretinin bu yıl artacağı ön görülüyor. Ücret yayınlanacak sınav kılavuz ile netlik kazanacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES/1 başvuru işlemleri 21 Şubat 2022 tarihinde başlayacak, 3 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 ALES başvuru kılavuzu Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 21 Şubat Pazartesi günü yayımlanacak.

ALES 2022 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvurulu çevrimiçi olarak alınacak.

ÖSYM tarafından bu konuda adayların izlemesi gereken adımlar açıklanmıştır. İşte madde madde ÖSYM tarafından yapılan açıklama:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri aday başvurularını, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk ALES sınavının sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ALES sınavını kaçıran adaylar hiç üzülmesin bilindiği gibi ALES, yılda üç kez tekrarlanan bir sınavdır. Adaylar, ALES/2 sınavının 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/2 başvuru işlemleri 24 Haziran 2022 tarihinde başlayacak, 4 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES NEDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav türüdür.



