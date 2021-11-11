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ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı! 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi nereden alınır?

11.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu. Bununla birlikte sınava katılım sağlayacak adaylar 2021-ALES/3 giriş belgesinin nereden alınacağını araştırmaya başladı. İşte 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...

ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı! 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi nereden alınır?

2021-ALES/3 sınavının 21 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu sınavın merakla beklenen giriş belgelerinin erişime açıldığı ÖSYM tarafından duyuruldu. 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet sitesinden alınacak. İşte merak edilenler...

2021 ALES/3 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 ALES/3 sınava giriş belgerinin erişime açıldığını belirtti. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/3) 21 Kasım 2021'de uygulanacağı belirtilerek adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2021 ALES/3 sınav giriş belgesi almak için ÖSYM'nin, "https://ais.osym.gov.tr/" adresine erişim sağlayınız.

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ÖSYM ALES
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