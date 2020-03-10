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ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

2020 yılının ilk Akademik Personel Lisans Üstü Sınavı için başvuru dönemi yaklaşıyor. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır? Aday başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte beklenen ALES 2020 başvuru dönemi ile ilgili detaylar...

ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Akademik dünyanın en önemli sınavlarından olan ALES için artık sayılı günler kaldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönemi bekleniyor. Kadro veya lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacaklar ALES başvuru dönemi ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı merak ediyorlar?

Bugün bir üniversitede akademik bir kadroya başvurmak istiyor veya lisansüstü eğitim almak istiyorsanız ALES puanına sahip olmanız gerekmektedir. Bunun için de ÖSYM’nin düzenlediği ALES sınavına giriş yapmalısınız. Peki 2020’de ALES başvuru tarihi nedir ve sınav ne zaman yapılacak?

ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2020’de yapılacak ilk ALES için başvurular 13 Mart Cuma günü alınmaya başlayacak. Sınava girecek adayların başvuru işlemlerini 23 Mart Pazartesi saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

ALES BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Başvuru kılavuzunun ÖSYM'nin sınav takvimine göre Cuma olan başvuru başlangıç tarihinde 1 veya 2 gün önce yayımlanması bekleniyor. Yani ALES başvuru kılavuzu 11 Mart Çarşamba günü ÖSYM tarafından yayımlanabilir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların ALES başvuru dönemi öncesinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilen adımları takip etmesi gerekiyor. ALES başvuru kılavuzunda adaylar 2020 yılının sınav ücretini öğrenebilecekler. Başvuru kılavuzu gibi aday başvuru formuna da ÖSYM’nin resmi sitesi osym.gov.tr üzerinden erişilebilecek.

ÖSYM’nin sisteminde geçerli bir fotoğrafınız (son 50 at içerisinde bir başvuru merkezinde çekişmiş) varsa direkt olarak ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Merkezi’nden yapabilirler.

Sistemde bir fotoğrafı olmayanlar ise diledikleri bir başvuru merkezinden işlemlerini yapabilirler. Başvuru yapılabilecek merkezler yine başvuru dönemi ÖSYM’nin sitesinden ilan edilecek.

ALES 2020/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre ALES 3 Mayıs Pazar günü yapılacak ve sonuçlar 28 Mayıs’ta ilan edilecek.

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