ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Akademik dünyanın en önemli sınavlarından olan ALES için artık sayılı günler kaldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönemi bekleniyor. Kadro veya lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacaklar ALES başvuru dönemi ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı merak ediyorlar?

Bugün bir üniversitede akademik bir kadroya başvurmak istiyor veya lisansüstü eğitim almak istiyorsanız ALES puanına sahip olmanız gerekmektedir. Bunun için de ÖSYM’nin düzenlediği ALES sınavına giriş yapmalısınız. Peki 2020’de ALES başvuru tarihi nedir ve sınav ne zaman yapılacak?

ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2020’de yapılacak ilk ALES için başvurular 13 Mart Cuma günü alınmaya başlayacak. Sınava girecek adayların başvuru işlemlerini 23 Mart Pazartesi saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

ALES BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Başvuru kılavuzunun ÖSYM'nin sınav takvimine göre Cuma olan başvuru başlangıç tarihinde 1 veya 2 gün önce yayımlanması bekleniyor. Yani ALES başvuru kılavuzu 11 Mart Çarşamba günü ÖSYM tarafından yayımlanabilir.