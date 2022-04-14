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ALES'e GİRECEKLER DİKKAT! 17 Nisan Pazar hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapanacak?

14.04.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapanacak yollar araştırılıyor. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabının İstanbul'da düzenlenecek. Bundan dolayı 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yine 17 Nisan Pazar günü yani aynı gün de Türkiye genelinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı da gerçekleşecek. ALES'e girecek adaylar hangi yolların trafiğe kapanacağını araştırmaya başladı. İşte haberin detayları!

ALES'e GİRECEKLER DİKKAT! 17 Nisan Pazar hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapanacak?

İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabının İstanbul'da yapılacak. Bisiklet turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Aynı günde milyonlarca aday da ALES sınavına girmek için yollarda olacak. ALES'e girecek olanlar bu haber sonrası 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapanacağını sorgulamaya başladı. İşte 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapanacak yollar...

17 NİSAN PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK?

FATİH VE ÇEVRESİ

  • Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü
  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti
  • Kadir Has Caddesi
  • Abdülezelpaşa Caddesi
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi
  • Galata Köprüsü
  • Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

ALTERNATİF YOLLAR

Fevzipaşa Caddesi
Balat Yolu
Cemil Birsel Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti
Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ

-Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti
-Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi
-Beyoğlu - İnönü Caddesi

  • Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş
  • Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı
    -Beyoğlu - Askerocağı Caddesi
  • Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi
  • Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
  • Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi
  • Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi
  • Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş
  • Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş
  • Beyoğlu - Necatibey Caddesi
  • Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

  • Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş
    -Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

  • Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı
  • Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş
  • Beşiktaş - Palanga Caddesi
  • Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

  • Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak

  • Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti
  • Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi
  • Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi
  • Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi
  • Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım
  • Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi
  • Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti
  • Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti
  • Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti
  • Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti
  • Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

ANADOLU YAKASI

Üsküdar:

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.

Kadıköy:
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Maltepe:
Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

Alternatif Yollar

  • Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.
  • Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilecek.
  • D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü’nü kullanabilecek.
  • Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu
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Anahtar Kelimeler:
YDS ALES
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