ALES'e GİRECEKLER DİKKAT! 17 Nisan Pazar hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapanacak?

İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabının İstanbul'da yapılacak. Bisiklet turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Aynı günde milyonlarca aday da ALES sınavına girmek için yollarda olacak. ALES'e girecek olanlar bu haber sonrası 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapanacağını sorgulamaya başladı. İşte 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapanacak yollar...
FATİH VE ÇEVRESİ
ALTERNATİF YOLLAR
Fevzipaşa Caddesi
Balat Yolu
Cemil Birsel Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti
Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti
BEYOĞLU VE ÇEVRESİ
-Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti
-Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi
-Beyoğlu - İnönü Caddesi
Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş
-Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti
Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak
ANADOLU YAKASI
Üsküdar:
Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.
Kadıköy:
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.
Maltepe:
Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.
Alternatif Yollar
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