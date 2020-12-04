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ALES nedir? ALES sınavına kimler katılır?

04.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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ALES nedir? ALES sınavına kimler katılır?

Mesleğinizde yükselmek ya da üniversitelerin akademik kadrosunda yer almak istiyorsanız ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavına girmeniz gerekmektedir. Peki ALES nedir? ALES ne zaman yapılmaktadır?

Günümüzde hangi meslekte yükselmek isterseniz isteyin, ALES olmazsa olmaz hale geliyor. İster sosyoloji, ister mühendislik isterseniz biyoloji alanında lisansınızı tamamlamış olun, yüksek lisans için başvuracağınız sınavlardan biri ALES’dir. İşte sınav hakkında tüm merak ettikleriniz ve cevapları.

ALES Nedir?

Mesleğinde yükselmek isteyenlerin, dört yıllık üniversite eğitimi gördükten ve mezun olduktan sonra yüksek lisansa başvurmaları gerekmektedir. Yüksek lisansa kabul edilmek için girmeniz gereken sınavlardan biri ALES’tir. Bu bağlamda bu başlık altında ‘’ALES nedir?’’ sorusunu cevaplandırmak istiyoruz. ALES’in, açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’dır. Açılımından da anlaşılacağı üzere lisansüstü eğitimi almak isteyen kişilerin veya akademik personel kadrolarına dahil olmak isteyenlerin mutlaka girmesi gereken bir sınavdır. Lisansüstü eğitim kavramıyla anlatılmak istenen yüksek lisans olurken, akademik personel kadrosuna girmek ise araştırma görevlisi, okutman veya uzman çevirici olmak anlamına gelmektedir. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES, sayısal ve sözel analitik düşünmenizin seviyesini ölçen bir sınavdır. İlkbahar döneminde 1 ve güz döneminde 2 defa olmak üzere yıl içerisinde toplamda 3 kez yapılmaktadır.

ALES Sınavına Kimler Katılabilir?

Lisans eğitimini tamamlamış kişiler veya tamamlayacağı belli olan öğrenciler ALES’e girebilir. Aynı zamanda lisans eğitimini yurt dışındaki Türkiye ile denkliği olan bir okulda tamamlamış kişiler de ALES’e girebilmektedir. ALES sınavına girebilmek için temelde lisans mezunu olmak gerekmektedir.

ALES Ne Zaman?

Ales’e girmek isteyen adayların en çok merak ettiği konulardan ve sorduğu sorulardan biri; ‘’Ales ne zaman?’’ oluyor. Normal şartlarda ALES’in ilkbahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda üç kez yapıldığını söylemiştik. Ancak 2020 yılında ALES 2 kez yapılacak. 2020 yılı için bu tarihleri sıralayacak olursak; Ales/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde, ikinci yani güz dönemi ALES ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. İkinci sınav için 1-10 Ekim tarihleri arasında başvurular alınmış olacak ve geç başvurular için ÖSYM tarafından verilen süre ise 4 Kasım.

ALES’in İçeriği

Sınavda adaylara sözel ve sayısal olmak üzere iki test uygulanıyor. Toplamda 100 soru olan sınav 50’si Türkçe diğer 50’si ise matematikten oluşuyor. Her iki alan da tek bir kitapçık halinde verilecek, adaylar cevapları sorunun altında yer alan kısma işaretleyeceklerdir. Türkçe soruların bulunduğu alan;

  • Cümlede anlam,
  • Okuduğunu anlama,
  • Düşünce akışını bozan ifadeyi bulma,
  • Okuduğunda kesin yargıya varma,
  • Parçada anlam bütünlüğü gibi konulardan oluşuyor.

Bu kısımda sınavın analiz ettiği şey sözel yetenekleriniz oluyor. Bu analizi okuma parçaları üzerinden ve bu okuma parçalarının cevaplandırmalarının doğruluğu üzerinden yapmaktadır.

Diğer 50 soruluk matematik kısmında ise adayın sayısal yeteneklerinin ölçülmesi hedeflenir. Matematik kısmı ise;

  • Geometri,
  • Problemler,
  • Analitik konuları üzerinde sorulardan oluşur.

100 sorudan oluşan ALES, yüz puan üzerinden değerlendirilen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakikadır.

ALES Çıkmış Sorular

ALES, yıllardır yapılmakta olan bir seviye belirleme sınavıdır. ALES’e çalışırken testlerden, konu anlatımlarından ve ALES’e yönelik kurslardan yardım alabileceğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda yapılmış olan Ales çıkmış sorular kitapçıklarından da yardım alabilirsiniz. ALES çıkmış sorulara bakmanız size sınav öncesi oldukça katkı sağlayacaktır. Çünkü önceki yıllarda sınavda görülmüş soruların bazen aynısı bazen de benzeri sorular bir sonraki ALES’te de çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra daha önce çıkmış sorular sayesinde sınavın nasıl bir mantık çerçevesinde soru hazırladığı hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz. Böylece ALES’teki soruların yorum soruları mı yoksa bilgi soruları mı olduğunu ya da hangisinin daha ağırlıklı olduğunu kavramış olursunuz. Dilerseniz ÖSYM’nin sitesinden ALES’te çıkmış sorulara erişebilirsiniz.

Ales Puan Hesaplama

ALES sonuçları yaklaşık 3 ay sonrasında açıklandığı için sınav sonucunuzu merak ediyor olabilirsiniz. ALES, yüzlük puan sisteminden oluşan bir sınavdır. Yani alacağınız sınav puanı 0 -100 arasında olacaktır. ALES puan hesaplama ise yaklaşık olarak mümkündür. Şimdi sizlere ÖSYM’nin puan hesaplaması için nasıl bir algoritma üzerinden ilerlediğinden kısaca bahsedeceğiz. ALES puan hesaplama; sözel ağırlıklı hesaplama, sayısal ağırlıklı hesaplama ve eşit ağırlıklı hesaplama olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Ayrıca ÖSYM’nin hazırladığı diğer sınavlardaki gibi ALES’te de yapmış olduğunuz dört yanlışın sonucunda bir doğru cevabınız da yanlış sayılmaktadır. Her soru yaklaşık bir puana tekabül ederken genel anlamda alanlar arası puanlar fark etmektedir. ALES puan hesaplama yaparken yanlışlarınızın götürdüğü net sayısını hesaplamalı ve her doğru soru için bir puan eklemelisiniz. En net sonuca ise ÖSYM’nin açıklaması halinde ulaşabilirsiniz.

ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2020 yılında bahar döneminde yapılmış olan ALES/1’ in sonuçları 7 Eylül’de ÖSYM tarafından erişime açılacak. ALES/2’nin sonuçları için ise ÖSYM henüz ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi yayınlamadı. ALES sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM’nin resmi sitesinden sonuçlarını öğrenebilecekler. ÖSYM’nin resmi sitesine giriş yapmak için ise adayın T.C kimlik numarasını ve şifresini sisteme girmesi gerekmektedir.

ALES’e Nasıl Hazırlanabilirim?

ALES’e hazırlanmak için birçok kurum hazırlık kursu vermektedir. Bu kurumlara belli bir ücret karşılığında kayıt olabilir ve onların yardımıyla çalışabilirsiniz. Örgün kursların yanı sıra online ALES kursları da bulunmaktadır. Bunların fiyatları örgün olanlara nazaran daha uygundur. Dilerseniz bu kursları da tercih edebilirsiniz. Ya da herhangi bir yardım almadan kendiniz ALES kitaplarıyla da sınava hazırlanabilirsiniz.


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