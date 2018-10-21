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Alev alan otomobil hurdaya döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 17:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Alev alan otomobil hurdaya döndü

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı araç, kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğleden sonra, Kartepe'ye bağlı Şirinsulhiye Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit yönüne giden Murat Üstüntaş yönetimindeki 41 AAE 049 plakalı otomobilin motorundan henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yol kenarına çeken Üstüntaş, iner inmez itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kısa sürede aracı saran alevleri güçlükle söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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Alev alan otomobil hurdaya döndüAlev alan otomobil hurdaya döndüAlev alan otomobil hurdaya döndüAlev alan otomobil hurdaya döndü

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